Muž, který bojoval za separatisty na Ukrajině, si odsedí 20 let vězení za terorismus

Novým náměstkem ministra zdravotnictví se stal Milan Blaha, dříve náměstek ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Zaměří se na informační technologie a elektronizaci zdravotnictví, informovalo dnes ministerstvo v tiskové zprávě.

Podle schématu vedení ministerstva ze začátku srpna má ministr Adam Vojtěch (za ANO) pět odborných náměstků, dvě místa takzvaných politických náměstků byla po střídání ministrů neobsazená. Od začátku epidemie covidu-19 loni v březnu se na místech náměstků ministra zdravotnictví vystřídalo 11 lidí, ministr se měnil pětkrát.

"Oblasti elektronizace a rozvoje informačních technologií se ve zdravotnictví stávají stále důležitější. Jmenoval jsem proto náměstkem ministra zdravotnictví Milana Blahu, který má jak adekvátní vzdělaní, tak vhodnou praxi pro to, aby nástroje IT do zdravotnictví implementoval a podílel se na stále větší elektronizaci," uvedl k tomu v tiskové zprávě Vojtěch.

Blaha se podílel na přípravě zákona o elektronizaci zdravotnictví, který v srpnu schválila Sněmovna a podepsal prezident. Norma, která byla jednou z Vojtěchových priorit, má umožnit bezpečné sdílení dat mezi zdravotnickými pracovišti. V posledních letech pracoval na rozvoji systémů souvisejících s epidemií covidu-19.