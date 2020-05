Muž vyhrožoval Prymulovi smrtí, posílal mu obrázky oběšenců. Dostal pokutu 50 tisíc

Muž, který v březnu poslal náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi 35 výhrůžných e-mailů, dostal od soudu v Litoměřicích pokutu ve výši 50 tisíc korun. Podle vyšetřovatelů epidemiologovi například napsal, že pokud vyhlásí zákaz vycházení, nic dalšího už ve svém životě neudělá. Zasílal mu také grafiky oběšenců.

Podle serveru iDnes.cz vyšetřování ukázalo, že muž poslal celkem 35 e-mailů, v nichž Romana Prymulu, jenž v tu dobu vedl Ústřední krizový štáb, vulgárně oslovoval, obviňoval ho z braní úplatků a k textům přidával grafiky oběšenců či svou rozmazanou fotku se zdviženým prostředníčkem. Pachatel nevyhrožoval smrtí "jen" náměstkovi Prymulovi, výhrůžky směřovaly i na jeho blízké.

Soud za to muže uznal vinným z trestného činu vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. "Potrestaný má podle vydaného trestního příkazu možnost splácet pokutu v pětitisícových splátkách," sdělila serveru předsedkyně litoměřického soudu Halka Lacinová.

Verdikt zatím není pravomocný. Třiapadesátiletý muž proti němu může podat odpor. Pokud by tak učinil, konalo by se hlavní líčení před soudem. Případ se totiž řešil ve zkráceném řízení. Státní zástupkyně tedy nepodávala obžalobu, ale soudu poslala návrh na potrestání.

Státní zástupkyně s trestem souhlasí. "Je přesně takový, jaký jsem navrhovala," sdělila iDnes.cz šéfka litoměřických státních zástupců a dozorující žalobkyně Kateřina Doušová. Už dříve uvedla, že muž se ke všemu přiznal. V polovině dubna pro Aktuálně.cz řekla, že s vězením pro muže nepočítá. V úvahu tak připadal podmíněný trest, pokuta, domácí vězení či obecně prospěšné práce.

Výhrůžky ze strany pachatele vycházely z toho, že zaváděné vládní restrikce kvůli epidemii covid-19 způsobené novým typem koronaviru, tlumočené prostřednictvím právě náměstka Prymuly, vnímal jako přehnané. "Ale není vhodná doba, když má někdo problém a s něčím nesouhlasí, což se děje běžně, aby to eskalovalo do osobních výhrůžek," podotkla už dříve Doušová.

Šestapadesátiletý Roman Prymula je náměstkem ministra zdravotnictví od 1. března 2017, předtím v letech 2009 až 2016 řídil Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Ministr ho z funkce odvolal poté, co se zjistilo, že Prymula inkasoval desítky milionů korun od společnosti, kterou vlastnila jeho dcera. Po aktivaci Ústředního krizového štábu letos 15. března ho vláda posadila do jeho čela, štáb řídil do 30. března. Po něm se vedení štábu v souladu se zvyklostmi ujal ministr vnitra Jan Hamáček. Prymula od té doby řídí specializovaný tým Covid-19 při resortu zdravotnictví.