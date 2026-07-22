Muž dostal za pokus o vraždu sekerou patnáctiletý trest

Za pokus o vraždu sekyrou uložil ve středu středočeský krajský soud Michalu Aubrechtovi patnáctiletý trest vězení. Sedmatřicetiletý muž podle obžaloby napadl partnera své bývalé přítelkyně. Ženě nejprve zabitím jejího přítele vyhrožoval a nástroj si vzal s sebou do jejího domu.
Napadený muž skončil s vážným zraněním ruky, ale přežil. Aubrecht vinu u hlavního líčení odmítl, partnera své bývalé přítelkyně podle své výpovědi zabít nechtěl. Jeho advokátka Petra Zaoralová se proti verdiktu na místě odvolala.
U soudu se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové podařilo Aubrechtovu vinu prokázat. Jako věrohodnou a logickou uznal výpověď napadeného muže, nikoli Aubrechtovu. "Jednání vůči poškozenému nelze posoudit jinak než jako pokus o vraždu," uvedla soudkyně. "Rozmysl tam byl," dodala. Tato okolnost muži zvýšila trestní sazbu.
Soud tak neuvěřil Aubrechtovi, že zabíjet nechtěl. Odmítl návrh jeho advokátky, která chtěla, aby muže potrestal za ublížení na zdraví z nedbalosti. Naopak se přiklonil k názoru obžaloby potrestat muže patnáctiletým vězením. "Návrh státního zástupce je naprosto přiléhavý," uvedla Říhová. Podle žalobce Aubrecht neprojevil sebereflexi ani lítost. Soudkyně doplnila, že byl muž již v minulosti opakovaně trestán. Za polehčující okolnost označila pouze to, že vražda zůstala nedokončená.
Událost se stala v prosinci loňského roku. Aubrecht podle obžaloby napsal své bývalé přítelkyni několik textových zpráv, ve kterých uváděl, že napadne jejího partnera sekerou a rozseká ho, pokud s ním žena neodejde. Poté se k ženě, která se svým partnerem bydlí v rodinném domě v okrese Praha-východ, vypravil. Vzal si s sebou sekeru, kterou se začal přes okno dobývat do zahradního domku, ve kterém dvojice zrovna byla. Byl v té době pod vlivem pervitinu.
Druhý muž se snažil Aubrechta odehnat baseballovou pálkou, ale to se mu nepovedlo. Útočník se podle státního zástupce dostal dovnitř a sekerou se rozmáchl tak, aby zasáhl mužovu hlavu. Nezasáhl ji proto, že partner jeho bývalé přítelkyně vykryl úder levou rukou. Skončil s těžkým sečným poraněním. V útoku pokračoval, i když se muž snažil ukrýt za dveřmi. Utekl až při příjezdu policie. U závěrečných pokusů o napadení byly podle obžaloby i děti.
Aubrecht s obžalobou zásadně nesouhlasil. Na počátku hlavního líčení uvedl, že sice jednal vyhroceně, nepřijatelně a nebezpečně, ale pokus o vraždu to nebyl. Muži podle svých slov ublížit nechtěl, ani se ho zabít nepřipravoval. Pouze chtěl získat zpátky svoji bývalou přítelkyni. Jeho advokátka doplnila, že její klient nezranil muže, když se ho snažil seknout do hlavy, ale když se za ním dobýval přes dveře.
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