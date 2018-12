Muslimové v Česku jsou umírnění a integrovaní, vybočují jen radikálnější jednotlivci

před 3 hodinami

Muslimská komunita v Česku je umírněná a dobře integrovaná, zradikalizovat by ji nicméně mohly útoky některých tuzemských politiků. Uvádí to zpráva ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok. Autoři zprávy podle webu zdůrazňují, že na složení náboženských komunit v ČR se neprojevila migrační vlna. Muslimové do Česka nemířili, maximálně jím projížděli. Dokument minulý týden vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu (BRS).

Muslimská komunita se v ČR podle zprávy, ze které cituje server iROZHLAS.cz, většinově projevovala umírněně. "Tento závěr potvrzují jak experti policie, tak i zpravodajských služeb. Bezpečnostními složkami bylo nicméně registrováno několik jednotlivců, kteří v omezeném okruhu osob vyjadřovali radikální názory," cituje dokument server. Religionista Zdeněk Vojtíšek serveru potvrdil, že závěr zprávy je nadále platný. Policie podle zprávy nicméně i v Česku zaznamenala cizince, kteří se snažili šířit radikální výklad islámu. "Jednalo se zejména o osoby ze střední Asie a z kavkazských republik, které se v Česku pokoušely navázat kontakty," uvádí zpráva. Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za loňský rok informovala, že počet zahraničních bojovníků s vazbou na ČR, kteří se zapojili do bojů na Blízkém východě jako příslušníci teroristických organizací, stoupl loni na 11. Část z nich podle vnitra čelí trestnímu stíhání. Jde o příbuzné bývalého pražského imáma, kteří se účastnili bojů v sesterské organizaci Al-Káidy. V ČR byli obviněni z terorismu a účasti v teroristické organizaci. Bývalý imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu, je ve vazbě. Loni sice opustil Česko, ale podle médií byl dopaden v Jordánsku. "Několik osob z Česka se zapojilo do činnosti kurdských ozbrojených skupin působících zejména v oblasti Iráku a Sýrie. Policie prověřovala několik případů finanční a logistické podpory teroristickým skupinám v zahraničí. Prověřováno též bylo několik případů podezřelých osob, které se u nás měly snažit zajistit výcvik, lékařskou péči anebo jinou materiální podporu teroristů," uvedlo ministerstvo. Média dříve informovala, že projednávání zprávy o extremismu zdržely o zhruba půl roku výhrady Pražského hradu k pasážím o sněmovním hnutí Svoboda a přímá demokracie. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden sdělil, že BRS dokument vzala na vědomí v původní verzi. Podle serveru zpráva SPD neřadí mezi extremisty, na druhou stranu si všímá, že hnutí do veřejného prostoru přináší podobná témata jako pravicoví extremisté a někdy se projevuje radikálněji než oni. Právě takové projevy by podle vnitra mohly přispět k radikalizaci muslimů v ČR. Video: Muslimka nebo indiánka. Žen v americkém Kongresu je rekordní počet. Ženy uspěly v amerických volbách do Kongresu. Zasedne jich tam minimálně 95. Voliči poslali do parlamentu muslimky nebo zástupkyně původních obyvatel. | Video: Reuters | 01:35