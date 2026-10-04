„Musí to bolet, já vím.“ Turek se na Facebooku omluvil Seznamu. „Nestačí to“

Poslanec Motoristů Filip Turek se v sobotu na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Firma však nepovažuje Turkovu omluvu za naplnění povinnosti dané soudem.
Turek se za své výroky musel nedávno omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha.
Seznam v žalobě odkazoval na dubnové výroky z pořadu na kanálu Xaver Live. V něm Turek řekl, že do e-mailu na Seznamu „se vám dívá každej, kdo tam pracuje, pomalu“ a že tyto e-mailové schránky nejsou bezpečné. Výroky pak šířil i na sociálních sítích.
Podle soudu jsou ale nepravdivé a nepodložené. Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil. Poslanec to ve lhůtě neudělal, podle soudu tak mlčením nárok Seznamu na omluvu uznal. Nařídil mu se omluvit a zaplatit náklady spojené s žalobou.
Turek v omluvě na svém profilu uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. Dodal, že místo aby trávil čas u soudu, raději pracoval.
„Jsme hrozní“
„V mezičase jsme v jednotlivých resortech proškrtali stovky milionů korun za státní mediální kampaně. Média Seznamu a Seznam samotný byl jedním z příjemců těchto peněz. Tyhle peníze jsou pryč. Musí to bolet, jsme hrozní, já vím,“ napsal mimo jiné vládní poslanec.
Turek nedávno zaslal také ekologické organizaci Hnutí Duha prostřednictvím datové schránky omluvu za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat.
Oznámil, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Organizace jeho omluvu zveřejnila v pátek na webu, na Facebooku ji poslanec zatím nepřidal. Turek tehdy na dotaz sdělil, že v následujících dnech zveřejní na Facebooku i své vyjádření k omluvě Hnutí Duha.
Nenaplnil rozsudek, tvrdí Seznam
Nicméně Seznam.cz nepovažuje Turkovu omluvu za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na doručení písemné omluvy, řekla serveru Seznam Zprávy mluvčí největší tuzemské internetové firmy Aneta Kapuciánová.
„Pan Turek dosud nenaplnil rozsudek v jím prohraném soudním sporu s naší společností. Nebyla nám doručena písemná omluva podepsaná panem Turkem a tato nebyla zveřejněna na jeho účtu na sociální síti Facebook, uvedla Kapuciánová.
„Proto nyní čekáme na nabytí právní moci rozsudku a pokud mu pan Turek nevyhoví, budeme nuceni řešit věc exekuční cestou. Jeho nedělní aktivita na sociálních sítích na tomto nic nemění,“ doplnila mluvčí.
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