Můj otec lže, spojte mě s policií, napsal Babiš junior. Policie už jeho výzvu řeší

Andrej Babiš junior napsal podle Seznam Zpráv další email, tentokrát zareagoval na tvrzení svého otce v médiích. Premiér se v kauze odvezení syna na Ruskem okupovaný Krym odvolává na duševní nemoc juniora a nutnost být pod neustálým dozorem. "Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska," napsal Babiš mladší reportérům, kteří jej vyhledali a zveřejnili jeho výpověď. Policie už výzvu řeší.

"Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody," napsal Andrej Babiš junior v emailu, který poslal reportérům Seznamu.

Premiér uvedl, že jeho syn kvůli schizofrenii vyžaduje soustavnou péči. Petra Protopopova, který Babiše juniora odvezl na Ruskem okupovaný Krym, označil za synova kamaráda, který mu pomáhal se zvládáním vážné duševní nemoci.

Premiérův syn, který nyní žije s matkou ve Švýcarsku, napsal, že tam není pod dozorem, ale volný. Coby klíčovou postavu kauzy Čapí hnízdo jej chce vyslechnout policie.

"Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu‘. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený (v psychiatrické léčebně)‘, je druhá," uvedl dále Babiš junior a na závěr dodal:

"Přeji si být telefonicky v kontaktu s policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska." Email odeslal reportérům, kteří dříve zveřejnili jeho výpověď pořízenou skrytou kamerou, a požádal je, aby mu to "za ten trik s kamerou" zařídili.

Redakce Seznam Zpráv uvedla, že předá vzkaz státnímu zastupitelství, které obnovené vyšetřování juniorova pobytu na východě vyšetřuje. Připomíná, že se odehrálo loni v září krátce po startu hlavní fáze vyšetřování premiérovy dotační kauzy.

Policie už vzkázala, že se věcí zabývá. "Policie v tuto chvíli ověřuje aktuální informace zveřejněné na portálu Seznam Zprávy, komunikuje se státním zastupitelstvím a je připravena provést s autorem emailu neodkladné úkony dle zákona," uvedla Policie ČR na Twitteru.

Andrej Babiš dosud vyjádření svého syna vysvětloval s odkazem na to, že je duševně nemocný. "Schizofrenie. Všichni jsme to někdy slyšeli, ale spousta lidí přesnější představu nemá. Musím říct, že díky Bohu. Je to hrozná nemoc pro nemocného i jeho okolí. Pro rodiče zvlášť. Doufáte, věříte, někdy se i modlíte. Jde to nahoru dolů. Období naděje, že je vaše dítě stabilizované a má radost a uspokojení z toho, co v životě prožívá, střídají období, kdy se dozvídáte, že to vaše dítě zrovna svůj život a nemoc nezvládá. Můžete mu pomoct? Někdy moc ne. A třeba mu jde o život, nebo dokonce i ohrožuje na životě své blízké," uvedl Babiš na svém facebookovém profilu.