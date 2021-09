Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Rozpočet ministerstva školství by se v příštím roce mohl zvednout meziročně zhruba o 7,8 miliardy korun na 247,5 miliardy korun. Ve srovnání s původním výhledem rozpočtu by to mělo být o šest miliard korun víc. Vyplývá to z návrhu, který od ministerstva financí dostala vláda. Proti vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) z minulého týdne počítá aktuální rozpis pro školství na příští rok s částkou o 4,3 miliardy korun menší.