Panika po tragické smrti Lisy. Redakce Aktuálně mluvila s autorkou „poplachu“ o únosech

Je to tragédie, o které se v Česku moc nepsalo, ale mluví o ní celé Německo. Pátrání po 13leté vietnamské dívce Lise Ta z Berlína mělo smutný konec: vyšetřovatelé nalezli její tělo v Braniborsku, hlavní podezřelý zemřel v nemocnici. Případ otřásl vietnamskou komunitou v Česku, zároveň se v ní začala šířit poplašná zpráva o únosech. Aktuálně.cz mluvilo s její autorkou a věci se mají trochu jinak.
Lisa Ta z berlínské čtvrti Marzahn byla pohřešována od 3. listopadu. Kdy, kde a jak zemřela, zatím není jasné, detaily má objasnit nařízená soudní pitva. Do rozsáhlé pátrací akce byly zapojeny stovky policistů, nechyběli psovodi ani vrtulník. V neděli 8. listopadu ovšem vyšetřovatelé nalezli tělo dívky v opuštěném domě v braniborském Bad Freienwalde, kde objevili i hlavního podezřelého – 22letého muže.
Ten se na místě pokusil spáchat sebevraždu střelnou zbraní, s těžkým poraněním hlavy byl převezen do nemocnice. Tam ve středu ráno zemřel. Podle mluvčího berlínského státního zastupitelství Alana Bauera tak hrozí, že v rekonstrukci celého případu budou bez dalších svědků velké mezery, informuje například německá veřejnoprávní televize ZDF.
Jak se posléze ukázalo, muž byl už dříve v hledáčku policie kvůli držení dětské pornografie, a to od ledna 2025. Při prohlídce jeho bytu nedaleko bydliště rodiny Lisy Ta v březnu téhož roku policisté zabavili datové nosiče. Dalších více než 900 souborů, převážně fotografií a videí, bylo později nalezeno v telefonu, který měl u sebe při silniční kontrole v bavorském Pasově.
Ve vozidle s kradenou registrační značkou se pokusil hlídce ujet, ale neúspěšně. Pasovský soud mu v říjnu uložil roční podmíněný trest. Berlínští žalobci uvedli, že o rozsudku nevěděli, protože nebyl zanesen do spolkového rejstříku trestů. V dřívější kauze podle nich nebyly důvody k vydání zatykače, neboť muž dosud nebyl odsouzen.
Již třetím dnem lidé nosí květiny a zapalují svíčky nejen u domu, kde se našlo dívčino tělo, ale také v její rodné čtvrti v Berlíně.
V Česku unesli tři vietnamské dívky, tvrdil dopis
Jak ale tragický případ z Německa souvisí s vietnamskou komunitou v České republice? Zhruba ve stejnou dobu, kdy se pátralo po Lise Ta, se totiž na internetu začal šířit e-mail adresovaný organizaci Konsent, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí. Dopis v něm upozorňoval na „únosy“ vietnamských dětí, což mezi zástupci menšiny způsobilo nemalou paniku.
„Během posledního měsíce se podle informací předávaných mezi vietnamskými rodinami mělo v Česku, zejména v Praze, odehrát několik únosů mladých vietnamských žen a dívek. Mezi oběťmi mají být také tři dívky z rodin našich známých – 18, 13 a 9 let,“ upozorňuje na závažné případy autorka e-mailu, kterou pak redakce díky kontaktům v komunitě identifikovala.
„Podle informací, které se mezi lidmi šíří, mají být pachateli europoidní rasy, kteří své oběti napadají na veřejnosti, nabízejí jim svezení autem, případně je mají omámit injekcí s anestetikem. Podobné případy se řeší také v Německu, kde se ve vietnamské komunitě hovoří přibližně o 13 případech. Tyto informace zatím nemám možnost nezávisle ověřit, ale jejich závažnost podle mě nelze ignorovat,“ apeluje se v dopise adresovaném Konsentu.
E-mail kromě toho zmiňuje i negativní zkušenost s českou policií či fakt, že se podobné případy dějí v celé jihovýchodní Asii. Celé znění dopisu, který se dodnes masivně šíří mezi Vietnamci, si můžete přečíst níže v galerii.
„Nechci šířit paniku ani vydávat nepotvrzené informace za fakta, ale pokud se něco podobného skutečně děje i u nás, je potřeba o tom začít mluvit dříve, než bude pozdě. Pokud se toho neujmou policie a média, musíme se alespoň my jako veřejnost pokusit upozornit na možné nebezpečí. Jde o bezpečnost žen a dívek, bez ohledu na jejich původ…,“ apelovala ke konci dopisu autorka s tím, že se pokusí dohledat další zdroje o pohřešovaných dívkách.
Což se jí ovšem nepodařilo. Jak se ukázalo, k žádným zmíněným únosům totiž ve skutečnosti nedošlo.
„Plakala, že pohřešuje dcery“
Redaktor Aktuálně.cz se po obdržení dopisu i kontaktu ozval autorce e-mailu se žádostí o upřesnění, od koho má informace o únosu, odkdy se dané dívky pohřešují a jak se k tomu doposud stavěla policie. V tak závažných případech by se totiž zmizelé děti objevily ve veřejné databázi a neobešly by se bez pozornosti médií.
„O těchto případech jsem se dozvěděla od své matky a bratra. Podle informací, které se k nám dostaly, se má jednat asi o tři dívky, konkrétně dcery rodinných známých. Nemám však přímý kontakt s jejich rodinami ani žádné další informace, které bych mohla osobně potvrdit,“ uvedla po prvních dotazech žena, jejíž identitu redakce zná.
Když pak redakce zaslala další prosbu o upřesnění, ukázalo se, že se věci mají úplně jinak, což nakonec přiznala i sama autorka velmi poplašně napsaného dopisu. „Moje matka jela v pátek 6. listopadu v autobuse č. 113 z Kačerova s neznámou vietnamskou ženou, která po celou dobu cesty plakala. Matka za ní následně přišla a žena jí údajně sdělila, že pohřešuje dvě dcery,“ uvedla redaktorovi na pravou míru, co se stalo.
Nešlo tedy o rodinné známé, prakticky se ženy navzájem neznaly a nemají na sebe kontakt. „Matka jí doporučila obrátit se na policii a sama následně ve spěchu vystoupila u Sapy. Ještě tentýž pátek večer měla někde na Facebooku narazit na příspěvek ve vietnamštině, který se týkal dvou pohřešovaných dívek. Podle jejího vyprávění se jí však následující den už nepodařilo příspěvek znovu dohledat,“ dodala s tím, že osobně příspěvek neviděla a že nevládne tak dobrou vietnamštinou, což mohlo způsobit omyly v překladu.
Na dotaz, jak se ale dostala k tomu, že pachatelé byli „europoidní“, už vysvětlení nepřišlo. „Veškeré další informace, které se ke mně původně dostaly, tedy včetně tvrzení o několika únosech, způsobu napadání obětí nebo údajném postupu policie a vzhledu údajných pachatelů, se mi zatím nepodařilo nijak ověřit,“ přiznala nakonec autorka.
Nepravda a hoax, vzkázala ostře policie
Poplašnou zprávu nakonec tvrdě sepsula také policie, na své facebookové stránce e-mail označila za nesmysl. „Autoři těchto zpráv chtějí primárně šířit strach či nenávist,“ uvedla PČR, byť ve skutečnosti šlo o jeden velký, neověřený a nešťastný poplach, který mezi Vietnamci způsobil strach.
Mluvčí policejního prezidia David Schön redakci potvrdil, že k žádnému takovému incidentu opravdu nedošlo. „Již v rámci zveřejněného příspěvku je jasně uvedeno, že se jedná o nepravdu, tedy ještě jednou mohu zopakovat, že nemám žádné informace o případných hrozbách únosů dětí,“ řekl pro Aktuálně.cz.
Zdůraznil, že postup policie je vždy stejný bez ohledu na národnost či státní příslušnost pohřešovaného dítěte či jeho rodičů. „Pro případy akutního pátrání – například po dětech a seniorech v ohrožení – máme nastaven mechanismus, který ihned po obdržení informace o pohřešované osobě zapojuje do pátrání nejen policejní složky, ale také média,“ vysvětlil Schön.
Navíc ne každé pohřešované dítě je vyhodnoceno jako dítě v ohrožení, v praxi se jedná o malou část z celkového počtu. „Například v roce 2025 bylo pohřešováno celkem 3025 osob, z toho 824 dětí do 15 let a 1348 dětí ve věku 15 až 18 let. Po dítěti s příznakem ‚Dítě v ohrožení‘ se pátralo celkem 21krát. Až na jeden případ se podařilo najít všechny děti v pořádku,“ pokračoval mluvčí policejního prezidia.
Krom toho se nejedná o únosy, ale například o útěk dětí, které mají problémy ve škole, obavu z reakce rodiny na špatnou známku, ale také ve starším věku například „truc“ po nějakém zákazu. „Velkou skupinu pohřešovaných dětí do 18 let tvoří tzv. chroničtí útěkáři, tedy se jedná o opakované útěky,“ konstatoval.
Jak postupovat, když se ztratí dítě?
Na závěr Schön připojil několik rad, jak se zachovat, pokud se ztratí dítě – třeba když nedorazí do školy a nedá o sobě vědět. „Je nutné se bezodkladně obrátit na tísňovou linku policie, případně na nejbližší policejní služebnu a pohřešování oznámit. Důležité je poskytnout co nejlepší popis oblečení a zároveň fotografie dítěte,“ uvedl jako první krok.
Rodiče by se rovněž měli připravit na mnoho dalších otázek ze strany policistů, ne všechny musí být zrovna příjemné – třeba vztahy v rodině, výchovné problémy či případné motivy, zda by někdo chtěl rodině ublížit.
„Každá taková informace pomáhá policistům při směřování pátrání a volbě správného postupu a tím je začátkem k úspěšnému vypátrání dítěte,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia.
Vietnamci ani jiní cizinci, kteří třeba nevládnou češtinou, by se taktéž neměli bát mluvit s policií, naopak. „To není překážka pro nahlášení pohřešování, vždy uděláme maximum, aby jazyková bariéra byla co nejmenší. Jsou možnosti využít tlumočníka či elektronické způsoby komunikace. V neposlední řadě je možné, že spolu s rodiči může oznámení podávat jejich blízká osoba, které věří a je jazykově vybavena a pomůže tak případnou jazykovou bariéru odstranit,“ uzavřel Schön.
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