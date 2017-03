Drahoš ještě nekandiduje, ale už sbírá hlasy pravice i levice. Poslanci ANO své sympatie tají

před 1 hodinou

Akademik a možný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš má podporu politiků z několika stran. Je poměrně neobvyklé, aby kandidát zaujal zástupce levice i pravice. Pokud by se za jeho kandidaturu postavili Starostové i lidovci, nemusel by Drahoš shánět padesát tisíc podpisů pod petici. Jestli bude Drahoš kandidovat, to by měl oznámit tento týden.

Praha - Akademik Jiří Drahoš jako zájemce o Pražský hrad sbírá politickou podporu napříč stranami. Je populární u Starostů, části lidovců, v TOP 09. Fanoušci se k němu hlásí mezi sociálními demokraty či členy hnutí ANO. Není obvyklé, aby jednoho kandidáta chválili zástupci levicových i pravicových stran. Bývalý předseda Akademie věd Drahoš zatím neoznámil, zda se o post prezidenta bude ucházet. Měl by tak učinit v nejbližších dnech.

"Za sebe mohu říci, že bych určitě takovou osobnost jako Jiří Drahoš podpořil," uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Je jisté, že má akademika na čele seznamu, ale jednoznačný postoj vydá, až celostátní výbor rozhodne. Pokud by se Starostové a lidovci spojili nejen pro nadcházející parlamentní volby, jak plánují, ale i před volbou prezidenta, nemusel by jejich kandidát shánět padesát tisíc podpisů pod petici.

"S KDU-ČSL máme 27 senátorů, pro nominaci kandidáta jich stačí dvacet," řekl Gazdík s tím, že i některým "lidovcům by Drahoš nebyl proti mysli". Příkladem jeho sympatizanta je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. "Nevím, zda svoji kandidaturu už vyhlásil, ale z již známých jmen je nejlepší volbou," uvedl o Drahošovi Mihola.

Formálně však jsou lidovci − třeba šéf strany Pavel Bělobrádek − zdrženliví a čekají, zda bývalý premiér Petr Pithart přijme jejich nabídku kandidovat. A podobně vnímá situaci i šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeho strana zatím nejčastěji hovoří o volbě mezi Pithartem a Drahošem. "Za sebe říkám, že pan profesor má mou velkou podporu. Doufám, že bude kandidovat," řekl končící předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát.

Drahošovi se daří oslovovat osobnosti z různých stran tím, že se nevyhraňuje. Patří mezi proevropské zájemce o Hrad a nedávno upozornil, že hodlá bojovat proti xenofobii.

Akademik proto sbírá hlasy také v ANO, jehož poslanci sympatie k němu tají. Vyčkávají, zda si hnutí v referendu zvolí vlastního kandidáta, kterým by byl nejspíš ministr obrany Martin Stropnický, anebo zda podpoří Miloše Zemana. Zeman se rozhodl post prezidenta obhájit a s šéfem ANO Andrejem Babišem si dobře rozumí.

Sobotka se těmto otázkám vyhýbá, ale jeho negativní vztah se Zemanem je zjevný. V ČSSD rozhodne vnitrostranické referendum o tom, komu v boji o Hrad pomůže. "Osobně o podpoře pana Drahoše neuvažuji," řekl ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Jeho stranický kolega ho − pod podmínkou anonymity − doplnil, že v referendu podle odhadu vyhraje Zeman, ale Drahoš by mohl mít podporu 35 až 40 procent sociálních demokratů.

autor: Kateřina Frouzová

