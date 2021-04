Možná shromažďování lidí omezíme, tvrdí ministr zdravotnictví. Rozhodne o víkendu

Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) chce o víkendu zvážit, zda nevrátit omezení venkovního shromažďování lidí zpátky na dva. Od pondělí má začít platit, že se může setkat až 20 lidí venku a deset uvnitř, což se Arenbergerovi nelíbí. Řekl to v pátek večer České televizi.

Rozhodnutí o zvýšení povoleného počtu osob při shromažďování vzniklo v první polovině tohoto týdne. Neměl jsem možnost ho ovlivnit, řekl nový ministr v pátek České televizi. "Přemýšlíme o tom, že bychom se během víkendu vrátili ke stanovisku, které je opravdu z medicínského hlediska lepší a budeme respektovat to, co chce skupina MeSES, že to bude tak, jak je to teď. To znamená dva lidé uvnitř, dva venku. A uvidíme, jak se na tom dohodnou právníci," prohlásil Arenberger. Rozhodnutí právníků nechtěl předjímat.

V pátek odpoledne přitom Petr Arenberger na tiskové konferenci žertoval: "Dvacet lidí si venku klidně může zahrát fotbal, jen budou ochuzeni o brankáře." Stejně tak vtipkoval o návštěvách. "Pokud si třeba doma uděláte párty a máte velký byt a pozvete si tam deset lidí, tak byste měli mít roušky," dodal.

Proti tomuto rozhodnutí ostře protestovala Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). Skupina vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.

Ministr zdravotnictví proto názor změnil a chce se k tématu o víkendu společně s právníky vrátit. Pokud by se opatření měnilo, sdělil by to ministr v sobotu odpoledne. Podle pandemického zákona pak rozhodnutí musí do 48 hodin schválit vláda.

Omezení počtu lidí, kteří se mohou setkávat třeba na venkovních sportovištích, podle ministra zdravotnictví nejspíš v pondělí ještě bude na 20. Podle pandemického zákona podle Arenbergera nelze omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude víc, nebo méně. "Nejde to. Lidé ale musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud. On ho zrušit může," řekl ministr. Připomněl, že ministerstvo už má v datové schránce předžalobní výzvu České komory fitness.

