Smrt kvůli jízdě v protisměru. V sobotu zemřeli při nehodách dva muži

Jízda v protisměru si za sobotu vyžádala dva životy, jeden na Jesenicku, druhý na Karlovarsku.

Ostružná / Žalmanov - V sobotu zemřeli kvůli jízdě v protisměru dva lidé. Při jedné nehodě zemřel motorkář, při druhé řidič osobního auta.

Třicetiletý řidič zemřel při srážce dvou osobních aut v sobotu navečer nedaleko Žalmanova na Karlovarsku. Další tři lidé utrpěli při nehodě zranění a museli být převezeni do nemocnice. Kvůli srážce byl na čas zcela zastaven provoz na silnici I/6 a auta musela jezdit objízdnou trasou, uvedla v sobotu policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Nehoda se stala kolem 18:30. Třicetiletý řidič automobilu Opel jel od Žalmanova na Karlovy Vary. Za křižovatkou na Žalmanov přejel z nezjištěných příčin do protisměru, kde se srazil s projíždějícím vozidlem Hyundai. Po srážce se obě auta otočila kolem své osy, Opel se odrazil zpět do svého pruhu a ještě narazil do svodidel.

Řidič Opelu těžkým mnohačetným zraněním na místě podlehl, čtyřicetiletý řidič druhého auta a jeho dvě spolujezdkyně byli zraněni. Způsobenou škodu policie předběžně odhadla na zhruba 350 tisíc korun.

Druhá nehoda se stala v sobotu večer mezi obcemi Ostružná a Ramzová na Jesenicku. Při srážce motocyklu s osobním vozidlem tam zemřel motorkář a lehce se zranila spolujezdkyně z auta.

Nehoda se stala v sobotu krátce před 20:00. "Podle prvotního šetření třiatřicetietý řidič motocyklu Yamaha jedoucí ve směru na Ostružnou v pravotočivé zatáčce z prozatím přesně nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem značky Opel Astra. Při nehodě motocyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Při nehodě se lehce zranila spolujezdkyně z osobního vozidla. "Řidič osobního vozu se na místě podrobil dechové zkoušce, která vyloučila, že by usedl za volant pod vlivem alkoholu," řekla Vybíhalová.

Škoda na osobním vozidle byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun a na motocyklu na 80 tisíc korun. "Přesné příčiny, okolnosti a souvislosti, jakož i míra zavinění jednotlivých účastníků této dopravní nehody, jsou předmětem dalšího šetření policistů," dodala mluvčí.

Na místě nehody zasahovala záchranná služba a hasiči. "Asistovali jsme záchranářům, prováděli bezpečnostní opatření a likvidaci pohonných hmot," řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.