Motoristé tepou starý problém. Jedovatá armádní skládka na Šumavě se řeší už šest let

„Současná tvrzení ministra, že předchozí vedení ministerstva životního prostředí situaci neřešilo a neinformovalo ministerstvo obrany, nejsou pravdivá.“ Tak reaguje na úterní slova šéfa resortu životního prostřední Igora Červeného (Motoristé) o údajně neřešené ekologické katastrofě na Šumavě bývalý ministerský náměstek David Surý.
Surý byl v letech 2022 až 2023 na ministerstvu životního prostředí odborným náměstkem technické sekce, v letech 2023 až 2026 byl tamtéž vrchním ředitelem sekce, do jejíž působnosti spadaly sanace a odstraňování ekologických zátěží. Na starosti měl tedy přesně to, s čím před několika dny v souvislosti s Šumavou přišli Motoristé v čele s poslancem Filipem Turkem a ministrem Igorem Červeným.
„O možném problému se vědělo již od roku 2020, kdy se propadl strop sklepa bývalého vojenského objektu. Od února do května 2021 byl objekt sanován. Česká geologická služba následně provedla základní analýzu možné kontaminace vodních zdrojů, která kontaminaci neprokázala. Věcná sekce ministerstva životního prostředí však o těchto výsledcích nebyla informována,“ vzpomíná Surý.
V květnu 2022 podle jeho slov obdržel tehdejší náměstek Tomáš Tesař informaci, že by se v lokalitě mohly nacházet nebezpečné látky. Požádal proto Správu Národního parku Šumava o zadání studie. „Při průzkumu byly nalezeny ampule, přítomnost bojových látek však prokázána nebyla,“ popisuje Surý.
„Následně proběhla sanace,“ pokračuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „a v srpnu 2022 vznikla závěrečná zpráva společnosti Dekonta s doporučením dalšího průzkumu. Ani o této zprávě nebyla věcná sekce informována.“
On sám se o případu dozvěděl až na konci října roku 2025. A v listopadu si proto zprávu od Dekonty vyžádal. „Prostudoval jsem si ji a předal odboru environmentálních rizik a ekologických škod,“ ujišťuje Surý.
Po odborném vyhodnocení následně kontaktovali on a jeho spolupracovníci vrchní ředitelku ministerstva obrany a požadovali zapojení resortu i společný postup podle principu „znečišťovatel platí“. „Tvrzení, že předchozí vedení ministerstva životního prostředí situaci neřešilo a ministerstvo obrany neinformovalo, proto odporuje doložitelné časové ose,“ pokračuje Surý.
K prvnímu společnému jednání ministerstva životního prostředí a ministerstva obrany podle něj přesto došlo až přibližně o šest měsíců později – tedy již za nového vedení. „Další průzkum byl následně zadán bez výběrového řízení. Přitom v té době nebyly známy skutečnosti, které by potvrzovaly bezprostřední ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí,“ má jasno Surý.
„Vysoká nebezpečnost, odstranit co nejdříve“
Podle Červeného měla ale Dekonta zprávu, která na problém upozorňovala, vyhotovit už v létě 2023. „Ta zpráva jasně říká vysoká nebezpečnost. Doporučujeme sudy odstranit co nejdříve. Nelze vyloučit přítomnost bojových chemických látek,“ popsal v úterý obsah dokumentu Červený.
Firma podle ministra už tehdy také doporučila zahájit sanaci celého zájmového území a místo zabezpečit policií nebo armádou.
„Pokud nový průzkum kontaminaci potvrdil, provedení sanace je samozřejmě správné,“ soudí exnáměstek Surý. Ovšem označovat proto celou věc za náhle objevenou „ekologickou katastrofu“ je podle něj zavádějící. „Lokalita byla prověřována již od roku 2020 a předchozí vedení podniklo konkrétní kroky k zapojení ministerstva obrany,“ zdůrazňuje.
Případ podle Surého zároveň ukazuje širší problém. „Odbor, který má na ministerstvu řešit tisíce starých ekologických zátěží, má pouze přibližně pět pracovníků,“ připomněl.
Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) eviduje celkem 496 míst s potvrzenou kontaminací a dalších 8558 lokalit, které je nutné prozkoumat. „Nejvyšší kontrolní úřad dlouhodobě upozorňuje také na pomalé řešení ekologických smluv ze strany státu,“ dodal Surý.
Pokud chce tedy současné vedení resortu skutečně hledat a odstraňovat všechny údajné „tikající bomby“, musí podle Surého především výrazně posílit odborné kapacity ministerstva a urychlit přípravu sanací. „Mediální vystoupení samo žádnou ekologickou zátěž neodstraní,“ soudí David Surý.
Kauzu v pondělí večer otevřel poslanec Filip Turek. Ten nejprve před jednáním koaliční rady řekl, že na Šumavě uniká „yperit“ a že jde o „nebezpečné bojové látky“. Podrobnosti odmítl sdělit s tím, že další informace zazní na úterní tiskové konferenci ministerstva obrany.
O několik hodin později se nicméně na doplňující dotaz opravil: „Nejedná se o yperit, ale fosgen.“ Ani tím ovšem jeho verze událostí neskončila. Pozdě večer Turek na síti X uvedl, že „se jedná o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen (bojový plyn)“.
Podle ministra Červeného nový průzkum v okolí Dobré Vody u Prášil odhalil zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a více než 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
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