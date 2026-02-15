Motoristé se vzdávají Turka. Brzy představí nového kandidáta na ministra

Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil v neděli jejich dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na Instagramu.
Zprávu průběžně aktualizujeme.
Nový ministr by měl podle Turka na ministerstvu životního prostředí (MŽP) působit po jeho boku. Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
"Brzy vám představíme ministra, který bude působit na MŽP po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil," napsal Turek v komentáři k videu na instagramu. Počátkem týdne předseda Motoristů Petr Macinka odmítl, že by strana do vedení MŽP navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.
Bývalý prezident Václav Klaus, který se netají podporou Motoristů, v neděli v Partii Terezie Tománkové na Prima CNN News řekl, že by Motoristé měli „na stůl vytáhnout další kartu“, protože konflikt ministra Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem je přílišným zúžením.
ŽIVĚ9. den ZOH: Kanada nadělila Francouzům desítku, Indráčková je na velkém můstku ve druhém kole
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu." Lyžařky se podělily o stříbro
Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření.
Rozhodnuto. Davidová po olympijské štafetě ukončí sezonu, v Itálii zůstává jako náhradnice
Biatlonistka Markéta Davidová ukončí po olympijských hrách v Itálii sezonu. V Anterselvě zůstává jako náhradnice pro středeční štafetu, po skončení her podstoupí vyšetření vyhřezlé ploténky a do zbývajících tří podniků Světového poháru v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasáhne. Novinářům to dnes řekl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
Čtyřicetiletý Čech kradl ve Vídni 40 tabulek luxusní čokolády. Došlo i na pěsti
Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé švýcarské značky s vysokým obsahem kakaa, uvedla mluvčí policie Anna Guttová. Podezřelý je podle policie Čech.
Obrovské selhání, šlo o život! Experty šokovala liknavost s vadnou kojeneckou výživou
Nedávejte dětem kojeneckou výživu značky Nutrilon. Může obsahovat životu nebezpečný toxin, varovalo koncem ledna ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků ale přišlo upozornění pozdě. Úřady totiž měly informaci o přítomnosti kontaminované výživy už v polovině prosince – na nebezpečí poukázali sami potravináři. „Jde o obrovské selhání,“ kritizuje liknavost státu epidemiolog Roman Prymula.