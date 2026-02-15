Přeskočit na obsah
Benative
15. 2. Jiřina
Motoristé se vzdávají Turka. Brzy představí nového kandidáta na ministra

ČTK,Domácí

Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil v neděli jejich dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na Instagramu.

Petr Macinka, ministr zahraničí, politik
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci k aktuální situaci kolem sporu s prezidentem Petrem Pavlem, 27. ledna 2026, Praha. Prezident oznámil, že mu Macinka doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání.Foto: ČTK
Zprávu průběžně aktualizujeme.

Nový ministr by měl podle Turka na ministerstvu životního prostředí (MŽP) působit po jeho boku. Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

"Brzy vám představíme ministra, který bude působit na MŽP po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil," napsal Turek v komentáři k videu na instagramu. Počátkem týdne předseda Motoristů Petr Macinka odmítl, že by strana do vedení MŽP navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.

Bývalý prezident Václav Klaus, který se netají podporou Motoristů, v neděli v Partii Terezie Tománkové na Prima CNN News řekl, že by Motoristé měli „na stůl vytáhnout další kartu“, protože konflikt ministra Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem je přílišným zúžením.

