Motoristé se propadli na nové minimum. Poslední průzkum ukázal i další změny

Sněmovní volby by nyní vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,3 procenta hlasů, druhou pozici drží posilující opoziční hnutí STAN s 16,6 procenta. Vyplývá to z říjnového volebního modelu agentury STEM. Průzkum se konal ještě před komunálními volbami. Do sněmovny by se pak kromě zmíněných stran dostaly už jen ODS, SPD a Piráti. Těsně pod pětiprocentní hranicí pro zisk mandátů byli vládní Motoristé.
ANO v průzkumu STEM oproti stavu z ledna až března, kdy podíl hlasů nad 34 procenty odpovídal zisku strany z loňských sněmovních voleb, postupně oslabilo na zářijových 31,1 procenta. Říjnový průzkum tak u hnutí neukázal výrazný posun v podílu hlasů.
STAN stoupá, ODS klesá
Naopak u hnutí STAN na druhé pozici podíl hlasů postupně roste. Ve volbách STAN dalo hlas 11,2 procenta voličů a v modelu STEM podíl hlasů poté stoupal od lednových 12,6 procenta přes zářijových 14,8 procenta až na nynějších 16,6 procenta.
Opačný vývoj je u opoziční ODS na třetím místě modelu. Ta byla v loňských volbách součástí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která získala zhruba 23,4 procenta hlasů. V průzkumech STEM měla ODS samostatně nejprve v lednu 14,1 procenta, v březnu 12,2 procenta, v červnu sice podíl stoupl na 13 procent, ale následně opět postupně klesl až na nynějších 11,3 procenta.
Vládní SPD a opoziční Piráti mají aktuálně podobné výsledky, jaké si stabilně udržují od června. SPD získala v říjnovém modelu 7,5 procenta a Piráti 7,2 procenta. Oproti volbám Pirátům i SPD podpora klesla. V loňských sněmovních volbách měli Piráti přibližně devět procent hlasů a SPD 7,8 procenta.
Problém pro vládní stranu
Vládní Motoristé dostali ve volbách asi 6,8 procenta hlasů, ale v průzkumech STEM se většinou pohybují pod pěti procenty. Jen v červnu měli 5,3 procenta. V říjnu získali v modelu dosud nejnižší podíl od voleb – 4,6 procenta. Do sněmovny by se tak nedostali.
Stejně tak by na zisk poslaneckých mandátů neměli dost hlasů TOP 09 s 3,7 procenta, lidovci s 2,5 procenta a Zelení s 2,1 procenta. Ostatní strany měly v modelu výsledky pod dvěma procenty. Volební model počítá s volební účastí 65 procent. Statistická chyba činí u nejmenších stran až 1,1 procentního bodu a u největších až 3,3 procentního bodu.
Průzkum se uskutečnil od 1. do 6. října a zúčastnilo se ho 1332 lidí.
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