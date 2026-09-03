Motoristé předložili Babišovi návrhy změn rozpočtu, nemají být jen kosmetické

Motoristé na čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenalezli, diskuse bude pokračovat v pondělí ráno i večer.
Předseda Motoristů Petr Macinka novinářům po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce jen jeho kosmetickou změnu o jednu, dvě či pět miliard.
Jednání na úřadu vlády trvalo asi dvě a půl hodiny a podle Macinky bylo složité. „K žádné dohodě zatím nedošlo, nicméně v některých oblastech nějaké odmítavé stanovisko premiéra nebylo nějak ostré. Je to dobrý začátek,“ uvedl Macinka.
Další jednání se chystá v pondělí ráno před zasedáním kabinetu. Na pondělní večer je pak naplánovaná koaliční rada, kde šéf Motoristů očekává návrhy také od koaliční SPD, která má k navrhovanému deficitu rovněž výhrady.
Motoristé chtějí debatovat o konkrétních věcech s ministry zdravotnictví, školství či dopravy. Návrhy strany na změny podle Macinky nejsou o stovkách milionů, ale o miliardách. Týkají se zdravotnictví, energetiky, provozu státu či nákupu služeb. Konkrétnější být nechtěl. „V součtu by se na základě našich návrhů mohlo být možné dobrat ke snížení schodku aspoň o 20 miliard,“ konstatoval.
Strana nebude usilovat o škrty v rozpočtu armády. „Ctíme závazek v NATO bez ohledu na to, co si myslíme o tom, kolik peněz armáda potřebuje. My tento závazek máme a nebudeme ti, kdo přijde, že ho nedodržíme,“ uvedl. Ministerstvo obrany by mělo mít v rozpočtu na příští rok výdaje 191 miliard korun. Je to o zhruba 36,2 miliardy korun více, než mu přidělil letošní schválený státní rozpočet.
Motoristé podle něj navrhují některé relativně jednoduché škrty závislé na politickém rozhodnutí, soustředí se také na efektivnější provoz státu. Do budoucna apelují na systémové změny a diskusi o potřebných reformách.
Kritizoval, že někteří ministři mají v současné situaci další požadavky na rozpočet. „Představa, že by schodek neměl být snižován, ale naopak ještě zvyšován, tou my nežijeme a neumíme si ji vůbec připustit,“ dodal Macinka.
Babiš uvedl, že za návrhem rozpočtu stojí, kritici podle něj nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. V roce 2028 bude schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun v příštím roce, řekl novinářům ve středu.
Názory koaličních partnerů z Motoristů a SPD si rád vyslechne, uvedl. Proti současnému návrhu se staví někteří koaliční zákonodárci, například poslanec SPD Miroslav Ševčík v rozhovoru pro Český rozhlas Plus uvedl, že osobně tak vysoký deficit určitě nepodpoří.
Macinka odmítl dávat ultimativní vyjádření, o kolik by měl schodek klesnout. Koaliční strany mají podle něj dobré vztahy a jsou schopné se domluvit. Ocenil korektní přístup ANO a věří v posun v jednání.
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