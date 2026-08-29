Motoristé nasadí do voleb půlku poslanců i s Macinkou. Nové posty chtějí i lidé z ANO

Skoro půlka poslaneckého klubu Motoristů kandiduje v letošních komunálních volbách. Šéf strany Petr Macinka se ale brání slovům o tom, že by partaj neměla dost kandidátů. Nejsou to totiž jen Motoristé, kteří nasazují osvědčené tváře na komunální úrovni. I další sněmovní strany nasadily přes polovinu svých poslanců. Jenže zatímco Motoristů je ve sněmovně 13, takové hnutí ANO má 80 poslanců.
Nejmladší sněmovní straně má k úspěchu v hlavním městě pomoci sám předseda a ministr zahraničí Petr Macinka. Ten kandiduje nejen na magistrát, ale i na Praze 5. Zatímco na celopražské kandidátce je na těžko volitelné 14. pozici, na městské části je předseda Motoristů trojkou.
Macinka ale tvrdí, že jde o symbolickou podporu. „Je to podpora té kandidátky, nikoli ambice realizovat se v pražské komunální politice,“ řekl ministr pro Deník N. Stejně se k tomu staví i Boris Šťastný, ministr pro sport, který kandiduje na pražský magistrát hned z 15. pozice. Podle svých slov ale kdyby byl zvolen, odstoupil by.
Jenže kromě ministrů v Praze kandidují do zastupitelstva i místopředseda sněmovny Jiří Barták z 20. a poslankyně Gabriela Sedláčková z 27. místa. Oba pak figurují i na kandidátkách v městských částech, kde už jsou na mnohem vyšších příčkách. Barták je trojkou na Praze 4, Sedláčková pak čtyřkou na Praze 3.
Obhajovala Turka
Právě motoristická poslankyně vešla ve známost, když přiznala, že dostala za úkol promazat příspěvky na Turkově profilu na Facebooku, když politik kandidoval do europarlamentu. Kauza poslancových nenávistných příspěvků byla důvodem, proč jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat do vlády.
Policie pak podle serveru iRozhlas.cz prověřovala 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017, u osm vyhodnotila, že byly trestné povahy. Policie ale poslance nemohla obvinit, protože věc byla promlčená. Turek dlouhodobě svoji vinu popírá.
Sedláčková svého kolegu v rozhovoru pro iDNES.cz bránila, že má černý humor a šlo o „blbé vtipy“. Potvrdila ale, že narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera na Turkově Facebooku objevila, což považovala za „dělání legrace z Hitlera“.
Nejen Praha
Ze třinácti motoristických poslanců se jich zapojilo do komunálních voleb šest. Zatímco Macinkova a Šťastného podpora je podle nich symbolická, to další zákonodárce Matěj Gregor je stranickou jedničkou v Ostravě.
A tudíž i kandidátem na primátora. Poslaneckou posilu pak mají Motoristé i v Jihlavě, kde je číslem dva Libor Forman.
Šéf strany Macinka se brání slovům o tom, že strana nemá dost lidí.
„Přečetl jsem si, že nemáme žádné kandidáty, že jsme volby vzdali. A já to čtu s úsměvem, protože situace je trošku jiná,“ tvrdil. Strana uvádí, že v letošních volbách nominuje 1260 kandidátů 61 městech a obcích.
Jenže problém Motoristů se zaplňováním kandidátek přiznal už dříve Šťastný. „Jsme malá nová parlamentní strana. Oproti těm tradičním stranám, které jsou tady desetiletí, je pro nás samozřejmě složitější zajistit dostatek kandidátů na všechny kandidátky,“ uvedl letos v květnu. A to, že stále nová strana – Motoristé fungují od roku 2022 – má problém se sháněním kandidátů, ukazuje i mapa.
Třeba v Libereckém kraji strana nekandiduje podle informací na svých stránkách ani v jednom místě. V Pardubickém a Zlínském kraji a také na Vysočině pak sestavila strana kandidátku vždy jen v jednom městě, a sice krajských městech Zlíně a Jihlavě a ve Skutči na Chrudimsku.
Poslanci kandidují i na primátory
Své poslance a poslankyně ve velkém v komunálních volbách nasazuje většina sněmovních stran. U hnutí ANO z 80členého sněmovního klubu kandiduje více než polovina. Zákonodárci z dolní komory jsou i jedničkami kandidátek.
Třeba poslanec David Pražák vévodí kandidátce hnutí v Semilech, jeho kolega Patrik Pařil zase v Pohořelicích, Martin Kupec v Milevsku, Tomáš Helebrant na Dobříši, v Mělníce je jedničkou poslanec Petr Kowanda, v Blansku Lenka Dražilová a výčet uzavírá František Bureš, který aspiruje na primátorský řetěz na Kladně.
Proti kumulaci funkcí se v hnutí ANO dlouhodobě stavěl premiér Andrej Babiš (ANO). „Bylo by ideální, aby se každý soustředil pouze na jednu funkci, je ale také pravda, že propojení regionální politiky se Sněmovnou, kde se tvoří zákony, může být užitečné,“ mírnil v roce 2024 Babiš svoji dřívější kritiku.
I další strany nasazují hojně své zástupce ve sněmovně do komunálních voleb. A rovněž i jako číslo 1. To je případ třeba Petra Bendla (ODS) v Bratronicích, jeho stranický kolega Jan Bauer vede kandidátku v Prachaticích. Na nižších příčkách kandidují například šéf strany Martin Kupka v Líbeznicích, Jana Černochová na Praze 2, Štěpán Slovák v Luhačovicích a další zákonodárci z klubu ODS. I občanští demokraté nasadili přes polovinu svých zákonodárců do voleb.
Jedničky ze sněmovny nasadilo i hnutí SPD. V Klatovech Marii Pošarovou, v Děčíně je kandidátem na primátora Jaroslav Foldyna a v Blansku je číslem jedna Jan Hrnčíř.
Lídryní v jihočeské Volyni je pak Pirátka Veronika Kovářová. Strana zkouší štěstí třeba s předsedou a bývalým primátorem Zdeňkem Hřibem, který kandiduje v hlavním městě, nebo poslankyní Katerinou Demetrashvili, která kandiduje na Praze 6 či Barborou Pipášovou v Moravských Budějovicích.
Exministři zkouší štěstí
Hnutí STAN vsadilo na značnou část svých poslanců. Třeba starosta Tetína Matěj Hlavatý opět kandiduje u sebe v obci, tentokrát ale jako číslo tři. Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček je pětkou v Pacově. Poslankyně Anežka Nedomová zkouší štěstí jako čtyřka v Pardubicích a její kolegyně Barbora Urbanová pak v Dolních Břežanech.
I lidovci mají svoji jedničku z dolní komory – poslance Jiřího Horáka, který kandiduje v Bučovicích. Lidovci také nasadili přes polovinu svého klubu do komunálních voleb, včetně bývalého předsedy Marka Výborného nebo exministra Petra Hladíka. A TOP 09 nasadila například v Brně exministra zdravotnictví Vlastimila Válka a na Praze 2 poslance Michala Zunu.
V Jindřichově Hradci je jedničkou koaliční kandidátky šéf Svobodných Libor Vondráček.
To, že čeští politici kumulují funkce, ale není nic nového. Poslanci si ke svému mandátu často přibírali a přibírají křesla v zastupitelstvech měst a obcí, někdy i krajů. Třeba moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) byl v jednu chvíli poslancem, hejtmanem a primátorem Havířova.
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