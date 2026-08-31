Takhle to dál nepůjde. Motoristé tepou zákon roku, Macinka už naznačil další postup

S rozpočtem, který představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), nejsou spokojení koaliční Motoristé. Schodek 389 miliard korun i saldo, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji, se nelíbí šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. Chce proto přijít s řadou změn, aby se zadlužování zpomalilo, debatovat chce i o návrhu eráru pro příští rok.
Před volbami se Motoristé hlásili k vyrovnaným státním rozpočtům, snižování zadlužování země a slibovali, že „pohlídají“ premiéra Andreje Babiše (ANO). Jenže navrhovaný rozpočet, který v pondělí představila Schillerová, se snižováním schodku nepočítá – naopak.
Server Aktuálně.cz se zeptal vicepremiéra Macinky, zda Motoristé podpoří navrhovaný rozpočet, kterému se často přezdívá zákon roku. „O rozpočtu pro rok 2027 ještě očekávám debatu,“ uvedl šéf vládní partaje.
Resort financí pak v tiskové zprávě uvedl, že saldo rozpočtu by se mělo podle plánu do budoucna snižovat. Zatímco pro příští rok má být 2,8 procenta, v roce 2028 už to mají být jen dvě procenta a v roce 2030 podle výhledu dokonce 1,2 procenta.
Resort financí ale přiznává, že saldo 2,8 procenta je po započtení evropské únikové doložky. Bez její aplikace je prognóza celkového salda 3,5 % HDP.
Na to upozorňuje i exministr financí Miroslav Kalousek. „Saldo veřejných rozpočtů bude příští rok cca 3,5% HDP. Ministerstvo financí sice tvrdí, že to bude 2,8%, ale to odečítá únikovou doložku na obranné výdaje. Jenže i ta se do deficitu počítá, nepočítá se jen do výdajového limitu. Saldo skutečného hospodaření bude vysoko nad 3% HDP, ať už se s čísly bude čarovat jakkoliv,“ uvedl na síti X.
Právě údaj salda je pro Motoristy klíčový. „Snižování salda je pro nás zásadní. Proto jsme také dnes (v pondělí) na vládě informovali o tom, že přijdeme s balíkem navrhovaných strukturálních reforem, které budeme chtít prosadit. Aby platily už v průběhu příštího roku, takže by se podle nich dal sestavit rozpočet s výrazně nižším schodkem pro roky 2028 a 2029,“ uvedl Petr Macinka pro Aktuálně.cz.
Ten o věci očekává vážnou diskusi i na koaliční radě. „Změny by se měly týkat zdravotnictví, sociálních věcí, školství, dotací, efektivity státní správy a tak dále,“ dodal šéf Motoristů.
Navržený schodek ve výši 389 miliard korun by znamenal druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Horší byl jen covidový rok 2021, kdy hospodaření státu skončilo se schodkem 419,7 miliardy korun. Pro letošní rok má stát hospodařit s deficitem 310 miliard.
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