Motoristé chtějí znovu probrat zdražení poplatků za čerpání podzemních vod

Vládní Motoristé chtějí na pondělní koaliční radě s partnery z ANO a SPD znovu probrat návrh na zdražení poplatků za čerpání podzemních vod, které mají stoupnout ze dvou korun pro občany a tří Kč pro firmy na sedm korun za metr krychlový. V sobotním pořadu televize Nova „Za pět minut dvanáct“ to řekl poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy).
Tématem pondělního jednání koalice bude podle Turka i možné zavedení sektorových daní. „Jsem určitě proti tomu. Na druhou stranu pokud chceme sestupující tendenci rozpočtových schodků, tak musíme něco dělat a zvažovat horší variantu. Ideální varianta v tento moment neexistuje,“ uvedl.
Poslanci se mimořádně sejdou ke druhému čtení vládního návrhu na zavedení mimořádné daně na rafinerie v pátek. O možném zavedení sektorové daně na banky, energetické společnosti, rafinerie, telekomunikační společnosti či obchodní řetězce v poslední době kvůli vysokému deficitu rozpočtu spekulují média.
V případě zdražení čerpání podzemních vod se podle Turka Motoristům nelíbí obecně zvýšení ceny i rozdělení výběru poplatků, jež má drtivou většinou směřovat na ministerstvo zemědělství. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v sobotní debatě připomenul, že Motoristé už souhlasili s tím, že z navýšení poplatků vzroste rozpočet ministerstva zemědělství o dvě miliardy korun. Z výnosů chce přitom ministerstvo zemědělství financovat například propojování vodárenských soustav, výstavbu čistíren odpadních vod nebo přípravu nových vodních zdrojů nezbytných pro adaptaci ČR na dopady klimatické změny.
S navrženou změnou však nesouhlasí kraje, které dosud z výnosů financují vodovodní infrastrukturu, nově z nich ale nemají dostat nic. Opozice také kritizuje, že změnu bez předchozí debaty přináší poslanecký pozměňovací návrh k nesouvisející novele zákona o rostlinolékařské péči. Sněmovna se přitom ke schvalování návrhu v pátek nedostala kvůli výpadku elektrického proudu, který zkrátil dobu jednání poslanců.
Podzemní voda nyní stojí dvě koruny za 1000 litrů. Povrchová voda, kterou podle resortu využívá více než 50 procent obyvatel, stojí nyní 5,20 až devět korun podle jednotlivých povodí. Plánované zdražení představuje nárůst o pět korun na 1000 litrů podzemní vody, což odpovídá 0,005 Kč na litr vody. Obyvatel se studnou a malých obcí do zhruba 250 obyvatel s vrty se změny týkat nebudou, protože roční odběr do 6000 metrů krychlových zůstává i nadále osvobozený od poplatku.
Zemědělský svaz ČR již také požádal o výjimku pro zemědělce a potravináře. V době, kdy zemědělci čelí dopadům sucha i rostoucím nákladům a hledají se cesty, jak sektor podpořit, nedává podle svazu smysl zvyšovat zemědělcům poplatky.
V ČR se vyrábí pitná voda z 50 procent z vody podzemní a z druhé poloviny z vody povrchové. Vodárenské společnosti kupují surovou vodu od státu. Některé vodárenské společnosti ale působí v lokalitách, kde podzemní voda není k dispozici, proto využívají povrchovou vodu.
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