Přeskočit na obsah
Benative
1. 9. Linda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Motoristé budou jednat o rozpočtu s Babišem, nelíbí se jim navržený schodek

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Vládním Motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok, ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl v úterý ráno předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
„Pokud se neshodneme na aspoň části našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém rozpočet potvrdit,“ řekl Macinka.Foto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Schodek 389 miliard korun je pro příští rok maximální možný s ohledem na pravidla Evropské unie, řekl Macinka. „Já to nepovažuji za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ podotkl.

O výši deficitu chtějí Motoristé mluvit s Babišem na čtvrteční schůzce. „Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší,“ dodal.

Související

Macinka ocenil práci ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na rozpočtu, který je podle něj realistický. Motoristé ale budou tlačit na snížení rozpočtového schodku, uvedl. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ řekl. Nároky některých ministrů na rozpočet jsou podle něj v některých případech poměrně zbytnělé.

Postoj Motoristů kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka. Na sociální síti X připomenul, že s pomocí poslanců za Motoristy vládní koalice minulý týden přehlasovala ve Sněmovně veto prezidenta k úpravě rozpočtových pravidel. „Dnes budou hrát tuhle komedii, jak nesouhlasí s deficitem? Mají tři ministry a předsedu rozpočtového výboru k tomu a teď budou předstírat, že nevěděli, jaký rozpočet se připravuje? Jejich 'jednání s Babišem' je jen další způsob, jak si tropit z lidí blázny,“ uvedl.

Reklama
Reklama

Macinka předpokládá, že problematické bude sestavování státního rozpočtu také na rok 2028, ale pro Motoristy bude problém ho podpořit, pokud by se něco nezměnilo. Odmítl zvyšování daní. „Je nutné udělat nějaké strukturální reformy zejména v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, školství, podívat se na národní dotace,“ řekl.

Na čtvrteční schůzce s Babišem představí zástupci Motoristů návrhy změn pro příští rok i legislativní návrhy potřebné k sestavení rozpočtu na rok 2028. „Pokud se neshodneme na aspoň části našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém rozpočet potvrdit,“ doplnil Macinka.

Související

Ministerstvo financí zveřejnilo rozpočtovou dokumentaci v pondělí odpoledne. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Nejrychlejší růst z rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo obrany.

Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, deficit 389 miliard korun podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. Podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Sestřih z tiskovky Motoristů i s úvodním krátkým rozhovorem s předsedou Petrem Macinkou.

Sestřih z tiskovky Motoristů i s úvodním krátkým rozhovorem s předsedou Petrem Macinkou. | Video: Radek Bartoníček
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.

„V továrnách Volkswagenu nastane peklo.“ Zaměstnanci dál brojí proti radikálním škrtům

Kam přijeli, tam je vypískali. Vedení Volkswagenu postupně navštívilo všechny továrny v Německu včetně těch, kterým hrozí v rámci úsporného plánu uzavření. A s podporou radikálních škrtů se nesetkali ani u zaměstnanců, ani u vlivných odborů. Situace zůstává napjatá, pro velký a důležitý závod v Hannoveru dokonce německý koncern za pár let nemá žádné využití.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama