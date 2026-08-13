Motorista se nezvykle ostře vymezil proti Babišovu plánu na další „rozdávání“

Volby do zastupitelstev se blíží a do popředí zájmu politiků se opět výrazněji dostávají penzisté. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že senioři by mohli získat jednorázový příspěvek a jeho stranický ministr Aleš Juchelka by od ledna rád zvýšil důchody víc, než dovoluje zákon. Zástupce Motoristů se teď nicméně proti plánům na štědřejší částky pro tuzemské penzisty nezvykle důrazně vymezil.
Starobní důchody se mají od ledna zvýšit o tři sta korun a jednalo by se o nejnižší růst za posledních deset let.
„V tuto chvíli to vychází na 1,4 procenta, ale díky nařízení vlády můžeme jít až na 2,7 procenta. To znamená až na 600 korun. Pokud se na tom domluvíme, tak určitě ano. Osobně jsem pro,“ řekl České televizi ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Zatím není jasné, o kolik nakonec lednové zvýšení bude. „Nic se ještě neprojednávalo,“ řekl tento týden deníku Aktuálně.cz Juchelka.
Příští týden navíc odstartuje další fáze příprav státního rozpočtu na příští rok, kdy je jasné, že vláda na výdaje potřebuje o stamiliardy víc, než dokáže vybrat na daních.
Dvojnásobný růst důchodů by znamenal, že namísto zhruba osmi a půl miliardy na pokrytí zákonné valorizace by stát musel na tyto účely poslat dvojnásobek.
„S kolegyní Alenou Schillerovou pracujeme na tom, aby byl rozpočet nejen zodpovědný, ale především spravedlivý,“ napsal ministr ve čtvrtek na své sociální sítě.
Nyní je zřejmé, že Motoristé nebudou vyššímu růstu penzí příliš nakloněni. Alespoň podle slov poslance Vladimíra Pikory (Motoristé sobě), šéfa rozpočtového výboru a ekonomického experta.
Komunisti by hospodařili líp než Babiš
„Osobně se přikláním k valorizaci podle platného zákona, tedy podle současných odhadů k průměrnému zvýšení přibližně o 300 korun měsíčně,“ řekl Pikora deníku Aktuálně.cz.
Důchody se podle něj zvýší automaticky v reakci na vývoj cen a rychlejší růst není potřeba. „Nejde tedy o to, že by vláda důchodcům nic nepřidala,“ zdůrazňuje.
„Důchody mají růst podle zákona, nikoli podle toho, který ministr právě nabídne vyšší částku,“ uvedl poslanec a v minulosti často citovaný ekonomický expert Pikora.
Zákonný valorizační mechanismus je podle něj předvídatelný, srozumitelný a platí pro všechny stejně. „Každé dodatečné navýšení nad jeho rámec představuje další trvalý výdaj státního rozpočtu, u něhož je nutné říci, z čeho bude financován nejen příští rok, ale i v dalších letech,“ varuje Pikora.
Navrhované zákonné zvýšení považuje Pikora podle svých slov vzhledem ke stavu veřejných financí, který zanechala předchozí vláda, za dostatečně štědré.
„Stát stále hospodaří s vysokými schodky a nemůže dlouhodobě rozdávat peníze, které nemá,“ zdůrazňuje. „Vyšší důchody placené dalším dluhem by nakonec zaplatili občané prostřednictvím vyšších daní, omezení jiných veřejných služeb nebo dalšího zadlužování,“ vysvětluje.
Ochrana kupní síly důchodců je podle něj důležitá, ale musí být dlouhodobě udržitelná. „Proto podporuji zvýšení podle zákona, nikoli jednorázové politické přihazování dalších částek bez jasného zdroje financování,“ uzavírá Pikora.
Pikora přitom před svým vstupem do politiky patřil k velkým kritikům vládního hospodaření na dluh. Kritizoval jak vládu Petra Fialy (ODS), tak také předcházející vládu Andreje Babiše (ANO), svého současného koaličního partnera.
„Nejabsurdnější je, že komunisti by hospodařili ještě líp než Babiš a ČSSD,“ prohlásil Pikora například v roce 2019 ještě coby ekonom společnosti Next Finance. Tehdy mu vadilo, že výdaje rozpočtu rostou rychleji než příjmy a nalezené miliardy, které Babiš často prezentuje v médiích, jsou jen marketingový trik na voliče.
Pikora teď zdůrazňuje, že jde o jeho osobní názor a není vyloučeno, že Motoristé nakonec na štědřejší platby směrem k penzistům kývnou.
Ostrá vyjádření vymezující se proti nadměrnému utrácení na dluh totiž měli Motoristé i před volbami. Nakonec ale otočili a zvedli ruku pro vyšší deficit státního rozpočtu s tím, že minulá vláda zanechala v rozpočtu „díry“, na které musí tato vláda najít finance. Tvrdili také, že k takzvané konsolidaci, tedy ke snižování rozdílu mezi příjmy a výdaji, dojde, ale později.
V případě jednorázového příspěvku pro důchodce a jeho konkrétní podoby premiér Andrej Babiš na SMS zaslanou deníkem Aktuálně.cz nereagoval.
Když vláda naposledy přidávala důchodcům jednorázově, šlo o takzvané rouškovné ve výši pět tisíc korun. Bylo to v listopadu 2020 a do parlamentních voleb zbýval necelý rok.
Příspěvek dostalo celkem 2,9 milionu důchodců, nejen starobních, ale peníze šly také jako součást invalidních a pozůstalostních penzí. Státní rozpočet to vyšlo asi na 14 miliard korun. Hnutí STAN tehdy prosazovalo, aby příspěvek šel i samoživitelkám a samoživitelům.
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