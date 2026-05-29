Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu. Kdo ho ve sněmovně nahradí?

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se v pátek v Poslanecké sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem. Novinářům to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Berana podle něho nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska, od června bude vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.
„Změna mi byla avizována s velkým předstihem,“ uvedl Okamura. Měl informaci, že se jedná o tom, že Beran by měl zamířit na diplomatický post při OSN. Forman složí poslanecký slib podle předsedy sněmovny v úvodu úterní schůze dolní komory.
O Beranovi se spekulovalo po volbách jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí místo Filipa Turka (za Motoristy), kterého prezident Petr Pavel opakovaně odmítl jmenovat. V minulosti byl podle dostupných informací velvyslancem v Itálii, Španělsku a několika zemích Latinské Ameriky. Působil také jako zástupce Česka při OSN.
Ve sněmovně působil Beran také v zahraničním výboru a v komisích pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství. Ze sněmovních stránek vyplývá, že při schůzích dolní komory s žádným projevem nevystoupil.
Po loňských říjnových volbách do sněmovny se mandátu vzdala trojice politiků ANO, kteří dali přednost krajské či komunální politice. V úvodu listopadové ustavující schůze oznámili z těchto důvodů rezignaci Richard Brabec, Petr Kubis a Roman Zarzycký (všichni ANO). Následující den složili slib jejich náhradníci Jana Demjanová, Jiří Penc a Vlastimil Hebr (všichni ANO).
Pirátka Šárka Kučerová oznámila už těsně po volbách, že se mandátu vzdá z osobních důvodů. V polovině listopadu složil slib pirátský náhradník Martin Šmída.
V březnu rezignovala na mandát Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní). Odchod ze Sněmovny zdůvodnila tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Za Šichtařovou nastoupil předseda pražské SPD Josef Nerušil.
V uplynulých sedmi dnech bylo v Libanonu zabito 15 dětí a 62 jich bylo zraněno, většina při vzdušných úderech. V pátek to podle agentury AFP uvedl Dětský fond OSN (UNICEF), který vycházel z údajů libanonského ministerstva zdravotnictví. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna.
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.
Když už se zdálo, že několikahodinová sněmovní debata o bydlení bude jen dalším nekonečným maratonem poslaneckých projevů, vytáhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib rekvizitu. Ministryni pro místní rozvoj Zuzaně Mrázové (ANO) předal QR kód na dva miliony korun, které podle Pirátů dluží za bydlení v obecním bytě.
Izraelské údery na jihu Libanonu ohrožují významné historické památky. Bomby dopadly v těsné blízkosti starověkých ruin ve městě Súr (známém též jako Týr či Týros) a přímo zasáhly křižáckou pevnost Beaufort z 12. století. V pátek to podle agentury AFP uvedl libanonský ministr kultury Ghassán Salamé. Súr je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Karolína Muchová dohrála na tenisovém Roland Garros ve 3. kole. Nasazená desítka a finalistka z roku 2023 podlehla Jil Teichmannové 1:6, 5:7. Marie Bouzková do premiérového osmifinále v Paříži neprošla. S nasazenou osmičkou Mirrou Andrejevovou prohrála 4:6, 2:6. Devatenáctiletá Ruska se střetne s Teichmannovou. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti.