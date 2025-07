Rodinná hrůza na okraji Prahy. Matka pobodala dceru, potvrdila policie

Motiv čtvrteční tragédie v Praze Horních Počernicích, po které skončily v nemocnici ve vážném stavu matka a její dcera mladší 15 let, není zatím známý.

Uvedla to v pátek na síti X policie. Podle ní ženy nejsou zatím schopny výpovědi. Kriminalisté ale zjistili, že pětatřicetiletá matka nejdříve napadla dceru, které způsobila bodnořezná zranění, a pak ublížila sobě. Kriminalisté vyšetřují případ pro podezření z pokusu o vraždu.

"Obě ženy jsou stále hospitalizovány v nemocnici a nejsou schopny dalších úkonů. Jedná se o rodinnou tragédii s dosud nezjištěným motivem," uvedli policisté k případu.

Do Horních Počernic vyjížděli k pobodaným ženám ve čtvrtek dopoledne. "Obě cizinky, z nichž je jedna mladší patnácti let, utrpěly bodnořezná poranění a po ošetření byly záchranáři převezeny do nemocnice," uvedli ve čtvrtek policisté a policejním mluvčí Eva Kropáčová pak řekla, že při incidentu byly jen tyto dvě ženy, které byly příbuzné.

Pražská záchranná služba na místo ve čtvrtek vyslala podle mluvčí Jany Poštové dvě posádky. Záchranáři u vážně zraněných zastavili krvácení, stabilizovali je a k další péči převezli do nemocnice, řekl mluvčí ve čtvrtek.