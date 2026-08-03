Mostecká nemocnice má nového ředitele. Do jejího čela nastupuje Pavel Nesnídal

Mosteckou nemocnici povede Pavel Nesnídal. Ve vedení střídá dočasně pověřeného Petra Najmana, který nemocnici řídil od 18. dubna a nadále zůstává primářem otorinolaryngologického oddělení. Nový ředitel přichází do čela mostecké nemocnice z pozice ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), kterou zastával od roku 2013.
Předchozí ředitel Pavel Markalous skončil ve funkci po vzájemné dohodě se společností.
Nový šéf nemocnice ve druhém největším městě Ústeckého kraje má více než 25 let praxe v ekonomickém řízení zdravotnických zařízení. V minulosti také zastával pozici ředitele nemocnic v Brandýse nad Labem a Českém Brodu, byl rovněž ekonomickým náměstkem ředitele Nemocnice Vyškov a Nemocnice Třebíč. Od roku 2024 se věnuje pedagogické činnosti jako lektor ekonomiky zdravotnictví na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
„Mým cílem je vrátit Nemocnici Most do ziskového hospodaření a stabilizovat nemocnici tak, aby odpovídala svému postavení, které v Krajské zdravotní má,“ uvedl Nesnídal.
S chodem nemocnice se chce nejprve seznámit a v plánu má provést interní audity zaměřené na organizaci a strukturu zdravotní péče. „A určitě se soustředím i na vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám,“ dodal.
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