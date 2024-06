Kavárna zveřejnila protestní básně, náhle musí skončit. Vysvětlení města překvapilo

Kavárna The Most café je v Mostu unikát. Je to centrum alternativní kultury, kde se pořádají výstavy, koncerty, akce pro menšiny i charitu. Musí ale skončit. Magistrát náhle vypověděl kavárně nájemní smlouvu. Obhajuje to tím, že potřebuje zázemí pro rekonstrukci blízkého kulturního domu. Kavárna před pár týdny dala prostor kritikům této přestavby.

Klára Smrčková a barista Petr před kavárnou The Most café. | Foto: Tomáš Klézl

Nejznámější restaurací v severočeském Mostě je zřejmě Severka, kde se v populárním seriálu České televize scházel Luďan se svými jednoduchými kumpány. Ve skutečnosti jsou zdejší podniky i obyvatelstvo různorodější, než by se zdálo z televize.

Kavárna The Most café sídlí přímo v budově magistrátu. Zcela popírá stereotyp Mostu jako zanedbaného a nekulturního města. A to jak interiérem, tak osazenstvem nebo akcemi, které se zde pořádají. "Naše kavárna je jiná osobnějším přístupem. Říkáme, že lidi chodí do našeho obýváku," říká provozovatelka Klára Smrčková.

Pořádá zde výstavy a koncerty mladých umělců, ale i charitativní akce ve spolupráci s organizacemi, jako je diakonie nebo Parent Project. Setkává se zde spolek Most Pride, místní senioři nebo klub anonymních alkoholiků.

Minulý týden však Smrčková dostala od města výpověď z nájemní smlouvy. Bez předchozího varování. "Pořád to rozdýchávám," říká u stolku před kavárnou, zatímco v pozadí burácí sbíječky a další stroje.

Provokativní výstavka

Vysvětlení přišlo až později. Protější budova kulturního domu Repre se začala rekonstruovat, opravy potrvají tři roky. Město potřebovalo místo, kde budou mít dělníci zázemí. Volba padla na kavárnu. Podle magistrátu proto, že je na místě ze všech podniků nejkratší dobu - "jen" sedm let, řekl Českému rozhlasu primátor Marek Hrvol (ProMost). Naopak tu zůstala například sázková kancelář, obchod s levnou módou, rybářskými potřebami nebo svatební salon.

Jenže podle některých návštěvníků může být důvod jiný. Smrčková se rozhodla dát před pár týdny prostor místním studentům, kteří protestovali proti způsobu rekonstrukce kulturního domu. "V Mostě Repre stálo, dílo architektů, pevné a krásné. Ale rekonstrukce přišla jako zlý sen, který ji zbavil jeho důstojnosti a vznešenosti," zní úryvek jedné z básní, které visí na fasádě kavárny.

Magistrát na rekonstrukci nevyhlásil veřejnou architektonickou soutěž. Podle kritiků z iniciativy The most Most budova po přestavbě ztratí svůj brutalistní ráz. Petici proti současnému plánu oprav podepsalo přes tisíc lidí, zhruba stovka se v únoru zúčastnila demonstrace.

Plán přestavby se nelíbí ani Smrčkové. "Mladá generace už není vůči té budově zatížená. Cítili potřebu na to upozornit a vnímali to jako obavu, že se nezachová," vysvětluje, proč dala prostor studentům.

Nemůže se tak ubránit myšlence, že skutečným důvodem výpovědi mohla být právě výstava. "Odpovědnost za to, že to tady je vylepené, je kavárny. Ale vůbec jsem nevnímala, že by to mohl být problém. Nevnímala jsem to jako nějaký útok. Proto se to ve mně pořád pere," říká. Dodává ale, že rozhodnutí respektuje.

Aktuálně.cz žádalo o vyjádření vedení města, do vydání článku ale na zaslané otázky nikdo neodpověděl.

"Umělecky a kulturně smýšlející utíkají"

Rozhodnutí nešokovalo jen Smrčkovou, ale také místní alternativní kulturu. "Prostor zde měl každý, bez předsudků a bez podmínek. Bez tohoto prostoru se dá s jistotou říci, že hrozí, že kultura v Mostě jednoduše umře," říká například Kája Nodes, jeden z organizátorů akce pro místní LGBT+ komunitu Most Pride a také laureát Ceny zmocněnkyně pro lidská práva za rok 2023.

Ke konci kavárny se vyjádřila i vládní zmocněnkyně Klára Šimáčková Laurenčíková. "Prosím, přeneste ten sen do jiných prostor, je-li síla. A velké díky za vše dobré, co kavárna v Mostě pro lidi vytvářela," uvedla na Facebooku pod příspěvkem o konci kavárny.

Smrčková říká, že nabídky prostoru kavárně přicházejí. Přiznává ale, že neví, zda má sílu rozjíždět podnik znovu. Přijde sice o hlavní obživu, od září ale nastupuje do školy jako učitelka angličtiny.

Podobný prostor podle ní město potřebuje, a to i ve svém vlastním zájmu. "Chrlíme spoustu umělecky a kulturně smýšlejících lidí. Utíkají, což je pro mě smutné. Vytvoříme je tady a jinde si je schramstnou. A pokud chceme, aby se nám vraceli, tak je nutné budovat město na vzájemném vztahu s mladými," míní Smrčková.

