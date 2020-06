Moravu a Slezsko zasáhly přívalové deště. Hasiči čerpali vodu ze sklepů či lagun

Kvůli přívalovým dešťům v Moravskoslezském kraji hasiči v pátek večer a v noci na dnešek čerpali vodu ze sklepů či lagun a také řezali stromy. Od pátečních 17:00 do dnešních 06:00 vyjížděli k 266 zásahům, nejvíce na Ostravsku. V sobotu to uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Na Novojičínsku v souvislosti s počasím vyjížděli hasiči k 78 zásahům, na Opavsku k 38 a na Karvinsku k 21 zásahům. Na Frýdecko-Místecku zasahovali čtrnáctkrát.

Záplavy hrozí také v severovýchodní části Česka hrozí, a to až do sobotního odpoledne. Místy mohou hladiny toků vystoupat na nejvyšší povodňový stupeň. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejprve bouřky řádily na Novojičínsku, v Jeseníku nad Odrou přívalový déšť zatopil jednotlivé sklepy i prostory v centru obce. "Hasiči museli před záplavou ochránit trafostanici - vykopali několik provizorních kanálů ze vzniklé laguny do řeky, a tím se jim podařilo udržet hladinu vody pod kritickým místem. Před zatopením ochránili rovněž kulturní dům, vodu odčerpávali i z jednoho bytu v domově seniorů," uvedl Kozák.

Ve Studénce se vylil z břehů Butovický potok, nedalo se kvůli tomu projet několika ulicemi. Když voda opadla, hasiči do pozdních hodin odčerpávali zaplavené domy.

"Stejná situace nastala později v Ostravě. Hasiči museli po 20:00 odčerpávat vodu z několika garáží, uvolňovat kanálové vpusti či odstranit několik stromů. Na některých místech stavěli hasiči hráze z pytlů, aby usměrnili vodu do míst, kde nenapáchá škodu," uvedl Kozák.

Na prodloužené Rudné, silnici I/11, se po silném dešti sesunul na vozovku svah. Hasiči odstranili nánosy bláta a oba jízdní pruhy uvolnili.

"V Dobroslavicích na Opavsku poškodil vítr eternitovou střechu, a voda tak začala zatékat do domu. I v dalších částech tohoto regionu řešili hasiči následky přívalových srážek - voda zatopila přízemí rodinného domu v Kružberku, hasiči ve Štáblovicích odčerpávali vodu ze zatopené kanalizace," uvedl Kozák.

Voda zaplavovala sklepy a ulice i na Frýdecko-Místecku. Několik příkopů hasiči odčerpávali v Jablunkově, aby snížili riziko, že voda zaplaví přilehlé rodinné domy.

Hasiči rovněž od rána pokračují v odstraňování škod po večerních bouřích na jižní Moravě, které silně zasáhly zejména okolí Pohořelic jižně od Brna. Nejčastěji čerpají vodu ze sklepů, celkem měli od pátečního podvečera v souvislosti s deštěm přes 60 zásahů.

Po deštích stouply hladiny některých toků. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu na několika místech v kraji platí první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost. Jde o řeku Odru v Odrách, Bartošovicích a Ostravě-Svinově a o Opavu v Děhylově.