„Drastický propad.“ Moravec reaguje na ostrou kritiku nového pořadu. Mluví o úspěchu

Hned dvakrát tento týden rozvířila ospalý prázdninový mediální provoz osobnost Václava Moravce. Moderátor poté, co zkraje roku po 21 letech opustil Českou televizi, na jaře spustil svůj nový projekt. A zatímco jeho bývalá kolegyně z ČT Jana Peroutková tvrdí, že si pěstoval kult osobnosti, mediální konkurence řeší úspěšnost jeho nové publicistické platformy.
Zatímco Deník N zveřejnil obsáhlý rozhovor s moderátorkou Janou Peroutkovou, která bude jednou z nástupkyň Václava Moravce v nové nedělní debatě veřejnoprávní televize, server Echo24 přišel s tím, že na tom Moravcův nový multimediální projekt – pokud jde o sledovanost – není zase tak dobře.
„Po čtvrt roce fungování to podle dat vypadá, že o jeho pořady je malý zájem a u veřejnosti se zatím neprosadil. Výkony na největší videoplatformě YouTube jsou oproti konkurenčním podcastům nízké, dosahují jen několika stovek či nižších tisíců přehrání,“ píše ve své analýze server Echo24.
A všímá si také návštěvnosti Moravcovy domovské webové stránky. „Od květnového spuštění se také drasticky propadla návštěvnost Moravcovy domovské páteřní stránky moravec.cz,“ píše server.
Nová publicistická platforma bývalého moderátora ČT však na článek reaguje prohlášením, které má redakce Aktuálně.cz exkluzivně k dispozici. V jeho úvodu se píše, že Moravcův projekt během prvního měsíce získal osm tisíc aktivních předplatitelů a počet zůstává stabilní i v obecně mediálně slabším letním období.
„Naše čísla hovoří jinak,“ rozporuje produkční tým
Počet přehrání na YouTube podle týmu navíc neodráží skutečnou sledovanost pořadu. Na vlastní platformě totiž po třech měsících od jejího spuštění evidují u videí přes půl milionu zhlédnutí.
„Zájem je od začátku obrovský a pro celý tým zavazující,“ shrnují zástupci pořadu v prohlášení. A podle nich ani nyní pozornost předplatitelů neopadá, ačkoli letní měsíce v médiích obvykle znamenají nižší návštěvnost a interakce ze strany návštěvníků. Jistou změnu nicméně pozorují. Lidé se více přesouvají k mobilním zařízením, jsou ovšem ochotni trávit u videí více času.
„Platformu se nám podařilo raketově rozjet na startu, ale podstatné je, že velmi dobré výsledky držíme i teď v létě: lidé sledují déle, pouštějí si více pořadů a roste také sledovanost v mobilních aplikacích,“ rozporuje analýzu sám Moravec.
„Za první tři měsíce jsme stabilizovali produkční proces i tým, který chceme postupně a smysluplně rozvíjet. Těšíme se na podzim a na novinky, které divákům představíme,“ dodává Moravec. Více detailů k chystaným změnám však zatím nechtěl prozradit.
Jeden z nejúspěšnějších projektů
A jeho slova potvrzují i čísla z provozující platformy. „Na naší technologii odstartovala v posledních letech řada obsahových projektů a výsledky pořadu moravec.cz se řadí mezi ty nejúspěšnější,“ shrnuje Ladislav Navrátil, zakladatel Tivio Studia, na jehož platformě sdílí videa také DVTV, Oktagon, 360tka nebo slovenská televize JOJ a stovky dalších.
„Osm tisíc předplatitelů v prvním měsíci ukazuje obří zájem, řada jiných významných nezávislých žurnalistických tvůrců na tato čísla čekala celý rok,“ vysvětluje Navrátil.
A ani podle něj zájem zatím neutichá. „Ukazuje se, že sázka na vlastní brand, ekosystém aplikací pro web, mobil i TV a propagaci obsahu přes sociální sítě je správná strategie,“ dodává šéf platformy.
Návštěvnost webu není vypovídající
Server Echo24 zdůrazňuje, že návštěvnost webu moravec.cz podle dat Similarwebu ukazuje výrazné ochlazení zájmu po startu projektu. „V květnu, kdy platforma začala vysílat, zaznamenal web zhruba 225 tisíc návštěv, v červnu už jen kolem 125 tisíc a v červenci návštěvnost spadla na 30,6 tisíce.“
To ale analytici pořadu popírají, podle svých slov registrují na webové stránce 203 tisíc návštěv za 30 dní. To nicméně zachycuje pouze část skutečného publika pořadu. Pouze 35 procent diváků, kteří sledují obsah webové stránky moravec.cz v aplikaci nebo na televizoru, zároveň navštěvuje web, vyplývá z dat.
Moderátor a jeho kolegové si tak pochvalují, že jejich projekt od začátku funguje jako multiplatformní služba, jejíž sledovanost se rozkládá mezi web, mobilní zařízení a televizní aplikace.
A počet stažení mobilní aplikace nadále roste. „Za poslední čtyři týdny v ní diváci zhlédli 4029 hodin obsahu, o 12 procent více než v předchozím čtyřtýdenním období, a počet jejích aktivních diváků se zvýšil o 1 procento. Mobilní a televizní aplikace tvoří 24 procent celkového zhlédnutého času; mobilní web a aplikace dohromady 57 procent,“ uvedli zástupci projektu v prohlášení.
Podle Moravce navíc data za poslední čtyři týdny potvrzují, že letní sezona neznamená pokles zájmu aktivního publika: „Průměrný čas sledování na aktivního diváka vzrostl o 17 procent. Počet různých videí zhlédnutých jedním aktivním divákem se zvýšil o 12 procent,“ shrnuje.
Youtubový kanál
Server Echo24 si všímá také zásahu Moravcova projektu na platformě YouTube. A zdůrazňuje, že se aktuální videa Poledne s Moravcem, což je vlajkový pořad celého projektu, v první polovině srpna pohybují jen v jednotkách tisíc zhlédnutí.
Samotný moderátor ale zdůrazňuje, že jeho youtubový kanál překročil za první tři měsíce 2,2 milionu zhlédnutí a hranici devíti tisíc odběratelů. A že mu za posledních 90 dní diváci věnovali 45 500 hodin sledování – tedy ekvivalent více než pěti let nepřetržitého přehrávání. Navíc celkem 87,1 procenta sledovanosti zde přichází od lidí, kteří kanál dosud neodebírají – obsah tak průběžně oslovuje nové publikum.
Trendují i na sociálních sítích
V neposlední řadě tvůrci nového projektu Václava Moravce tvrdí, že se během tří měsíců zařadil tempem růstu mezi výrazné nové mediální profily na českých sociálních sítích.
„Instagramový účet vyrostl z nuly na téměř 30 tisíc sledujících a facebooková stránka z nuly na 15 tisíc. Růst instagramového profilu byl organický, bez placené reklamy. Nejúspěšnější příspěvek lidé sdíleli 15 800krát. Téměř 75 procent instagramového publika je ve věku 25 až 54 let,“ shrnují tvůrci svůj marketingový zásah.
K tomu všemu je potřeba připočíst, že obsah na značkových profilech Moravec.cz zaznamenal 14,5 milionu zobrazení na Instagramu a 6,8 milionu na Facebooku, dohromady přes 725 tisíc interakcí. Současně rostly také osobní profily Václava Moravce: na Facebooku o 22 tisíc a na Instagramu o 15 300 sledujících. Jejich obsah přidal dalších 23,7 milionu zobrazení a více než 765 tisíc interakcí.
Kult osobnosti?
Jméno Václava Moravce ale tento týden rezonovalo ve veřejném prostoru ještě v jiné souvislosti. Česká televize totiž finalizuje podobu svého nového nedělního diskuzního pořadu. A jedna z nástupkyň Václava Moravce, moderátorka Jana Peroutková, poskytla obsáhlý rozhovor pro Deník N.
Mimo jiné se v něm vrátila k období, kdy Moravec zkraje letošního roku veřejnoprávní televizi opustil. A podle jejího mínění televize v té době narazila také na něco, co označila jako vytváření kultu osobnosti. Reagovala tak na otázku, proč bude mít nový diskuzní pořad ČT více než jednoho moderátora.
Na doplňující otázku, zda postavení, které Václav Moravec v ČT měl, vnímá jako kult osobnosti, upřesnila: „Trochu možná ano. Sama na to nemám jednoznačný názor, od okolí jsem ale často slýchala, že už to dělá dlouho, že by to možná chtělo něco modernějšího…“ připustila.
„Nemyslím si, že to nutně musí být něco špatného. Člověk jen musí vědět, kdy a jakým způsobem odejít,“ dodala. Samotný Moravec ale nechce zatím její výroky nijak komentovat a na otázku, zda vytvářel v pořadu svůj kult osobnosti, neodpověděl.
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