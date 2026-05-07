„Monsieur Řehka“ dostal od Francie významné ocenění za zásluhy. Řád založil de Gaulle

Náčelník generálního štábu Karel Řehka obdržel na francouzské ambasádě Národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Oceněn byl za rozvoj česko-francouzské vojenské spolupráce. Francouzský velvyslanec v Česku Stéphane Crouzat během svého projevu ocenil Řehkovo nasazení v Afghánistánu i působení v mezinárodních jednotkách. Podívejte se na fotogalerii redakce Aktuálně.cz ze slavnostního předání.
„Zanecháváte výraznou stopu zejména v oblasti operační spolupráce. Vaše odhodlání sblížit naše armády bylo při založení Koalice ochotných, kdy jste od samého počátku zapojil české ozbrojené síly do podpory tohoto procesu, jednomyslně oceněno. Díky vám se naše kontakty znásobily a umožnily upevnit naše partnerství v rámci Aliance, zejména během současné krize v Hormuzském průlivu,“ řekl francouzský velvyslanec Crouzat ve svém projevu.
„Vaše pohotovost a neochvějná podpora jsou zásluhou vás i vašeho generálního štábu. Proto si Vás dnes Francouzská republika přeje ocenit,“ dodal předtím, než slavnostně uvázal Řehkovi na krk významné ocenění ze země galského kohouta.
„Prokázal příkladné taktické velení“
Šéf francouzské ambasády před hosty zrekapituloval i Řehkovu dlouhou kariéru ve vojenské uniformě. Zmínil například jeho nasazení v Afghánistánu, kde v roce 2011 velel úkolovému uskupení 601. skupiny speciálních sil a podílel se na zajištění bezpečnosti francouzských složek při ISAF.
„Prokázal tak příkladné taktické velení. Tím si vybudoval neotřesitelné vazby s francouzskými ozbrojenými silami. Ve svých jednáních přikládal velký význam Francii, čímž přispěl ke sblížení našich dvou armád, a to nejprve v oblasti speciálních sil. Během čtyř let ve vedení českých ozbrojených sil prosazoval rozvoj francouzsko-českých vojenských vztahů, účastnil se strategického dialogu a podporoval průmyslovou spolupráci,“ uvedla dále francouzská diplomacie.
Ke slovu se pak dostal i sám Řehka. Zmínil nutnost posilovat evropské pilíře NATO i kontinuitu v podpoře Ukrajiny, která od roku 2022 čelí ruské agresi. „Zejména s ohledem na to, co se děje v Evropě, ale vůbec na celém světě. Velmi si vážím vedení Francie, které prokazuje při posilování evropského pilíře obrany,“ nechal se slyšet náčelník generálního štábu.
Ocenění v závěru mandátu
Národní řád za zásluhy byl založen v roce 1963 generálem a prezidentem Charlesem de Gaullem za účelem ocenění výjimečných vojenských či civilních zásluh o francouzský národ.
Řehka obdržel ocenění v závěru svého funkčního období v čele české armády. Vláda Andreje Babiše (ANO) mezitím vyhlíží jeho náhradníka na pozici náčelníka generálního štábu. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) se rýsuje několik kandidátů, o výběru již informoval prezidenta republiky Petra Pavla.
