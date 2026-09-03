„Mohl to být megaprůšvih.“ Ohrozil Macinka sám sebe v rozhovoru s „Pauknerem“?

Pokud se Petr Macinka sešel se „zakuklencem“, aniž by ho policejní ochranka ztotožnila, vystavil se riziku. Mohl to být megaprůšvih, tvrdí policejní ochránci, s nimiž mluvila redakce Aktuálně.cz. Sami by ministrovi nedoporučili jít na rozhovor s člověkem, který se vydává za anonyma Thomase Pauknera. Macinka ale pro Aktuálně uvedl, že pokus o fór prokoukl. „Bylo to od začátku jasné,“ vzkázal.
Rozhovor mezi Macinkou a „falešným Pauknerem“ rozvířil internetové vody už ve středu. Za šprýmem stála skupina kolem kontroverzních influencerů Mika Oganesjana a Vojtěcha Pšenáka. Ti lákají na video s ministrem zahraničí, které chtějí zveřejnit v 16 hodin. Šéf diplomacie nicméně uvedl pro web Aktuálně.cz, že plán známých „provokatérů“ prokoukl a šel jejich trollení naproti. Více jsme o tom psali zde.
Celý případ má ovšem jeden zásadní aspekt – zda nebyla zanedbána Macinkova bezpečnost. Coby ministr zahraničí totiž má nárok na osobní ochranku. Zástupci bezpečnostní komunity se nicméně pozastavili nad tím, zda motoristický vicepremiér dopředu věděl, s kým se schází. V opačném případě se totiž při rozhovoru s mužem v kapuci a černých brýlích vystavil velkému riziku.
Oganesjanova skupina navíc podle redakčních zdrojů ministra „vypekla“. Podle tiskové zprávy, kterou rozeslala, měla ve studiu totiž falešné výbušniny pod stolem i několik maket střelných zbraní. Ve studiu navíc byly schované osoby za závěsem. Krom toho měl Macinka obejít svou vlastní ochranku.
Prohledají všechno a všechny
Redakce se ozvala několika aktivním policejním ochráncům, kteří mají na starost jak bezpečnost politických špiček, tak velvyslance. Vzhledem k tomu, že jsou stále ve služebním poměru, vyjádřili se pod příslibem anonymity. Všichni se shodují v jedné věci: neexistuje, aby se chráněná osoba sešla se „zakuklencem“, aniž by ho ochranka identifikovala a aniž by prohledala celé studio.
„Ještě předtím, než přijde chráněná osoba, dorazí na místo předvoj v podobě epizodické ochrany. Ta v ideálním případě obhlédne vstupní trasy, prohledá všechny místnosti, podle potřeby pak kontroluje i další přítomné osoby a celkově vyhodnocuje rizika ještě dřív, než přijde ministr, premiér, velvyslanec nebo zahraniční delegace,“ uvedl letitý policejní bodyguard.
I redakce Aktuálně.cz má s tímto postupem čerstvou zkušenost, když do studia přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). I zde totiž příslušníci Ochranné služby PČR prohledali okolí studia, šéf resortu pak přišel také s osobním ochráncem.
Prohlídky bývají velmi důsledné – i kvůli riziku, že by se v okolí nacházela například skrytá výbušnina. Na hodně exponovaných místech, jako jsou festivaly, tak leckdy přijdou i psovodi a další specialisté.
„Tady to mohl být megaprůšvih“
Co se ovšem týče ztotožnění muže se zahalenou tváří – v tomto případě influencera Vojtěcha Pšenáka – není pravidlo tak skálopevné. Pokud například ministr upozorní svou ochranku, že danou osobu zná, mohou bodyguardi „zvolnit“. Jak tomu bylo ve studiu skupiny kolem Mika Oganesjana, není nicméně jasné.
„Pokud bude policejní ochranka chtít, může identifikovat všechny na místě. Mají na to oprávnění, ale není to zároveň povinnost. Musí si sami vyhodnotit, zda je zakuklenec rizikem. Já bych třeba chráněné osobě doporučil, aby tam nechodila vůbec, pokud nevím o identitě zahaleného muže naproti stolu, ale neznám detail situace,“ doplnil bývalý vysoce postavený příslušník policejní ochranky.
Podle dalšího policejního bodyguarda, který má na starost ochranu jednoho z evropských velvyslanců, se může navíc stát, že chráněnec odmítne jeho přítomnost.
„V momentě, kdy ministr třeba řekne, že prostředí zná, ví, s kým se má sejít a nehrozí mu nic, můžeme mu to dokola sice vymlouvat, ale to je asi tak vše. Neuděláme s tím nic. Tady to mohl být megaprůšvih,“ poznamenal elitní policista s tím, že se ovšem takové situace stávají zřídkakdy.
Jde o selhání policie?
Podobný pohled nabídl muž, který se pohybuje v diplomatickém prostředí a je tudíž obeznámený s organizováním akcí pro chráněné osoby. Právě mezi ně patří i ministr zahraničí.
„Není možné, aby chráněná osoba usedla do studia s někým maskovaným, koho nemá policie ztotožněného. Hodinu před rozhovorem vždy přijede na místo, zkontroluje místo, všechny ztotožní a čeká na příjezd chráněné osoby,“ uvedl diplomatický zdroj.
„Buď se to stalo a Macinka věděl dopředu, s kým dělá rozhovor, nebo se to nestalo a jde o selhání policie a ohrožení chráněné osoby,“ konstatoval pro redakci Aktuálně.cz.
„S kým se potkávám, je moje věc“
Ministr zahraničí se ale hájí, že na rozhovor s mužem v masce bez ochranky nešel. „Ochranka tam se mnou samozřejmě byla,“ řekl Aktuálně.cz.
Redakce se doptala, zda tedy Macinkovi strážci maskovaného muže před schůzkou kontrolovali a ztotožnili, což by zřejmě dělat měli. „Nemusí. Starají se o to, aby se nic nestalo mně, ale s kým se potkávám, to je moje věc,“ odpověděl Macinka.
Právě okolnosti setkání jsou přitom jedním z hlavních zádrhelů. Macinka jako ministr a zároveň vicepremiér patří mezi vysoce chráněné ústavní činitele a na rozhovor dorazil za člověkem, který měl zakrytý obličej, vystupoval pod identitou jiného člověka a navíc ani nemá za sebou žádnou důvěryhodnou mediální značku.
Redakce se pro úplnost zeptala i mluvčího Motoristů Lukáše Koutníka, jestli s ním Macinka rozhovor s „Pauknerem“ řešil a nějakým způsobem konzultoval. „Předseda mi o rozhovoru říkal. Sjednával si ho po své ose, což není nic neobvyklého,“ odpověděl.
„Viděli se poprvé až na místě rozhovoru. My se bavíme o době, která tomu předcházela,“ dodal Koutník.
Od začátku to bylo jasné, tvrdí Macinka
Aktuálně.cz s Macinkou o celé věci mluvilo už ve čtvrtek ráno. Ministr popsal, že na rozhovor byl pozván opakovaně a nakonec pozvání přijal. „Jelikož chodím běžně na rozhovory, tak jsem to pozvání přijal. Snažím se potvrzovat maximum rozhovorů, a to i pro alternativní média,“ řekl redakci.
„Ale když jsem tam pak přišel a viděl jsem tam toho zakukleného Pšenáka, tak jsem ho samozřejmě okamžitě poznal. To mě napadlo v první vteřině,“ zmínil Macinka. „Provokatéra“ prý poznal i podle postavy a hlasu. „Mluvil takovým tím svým kňouravým hlasem. Bylo to 40 minut absolutně servilního, v podstatě rozhovoru úplně o ničem,“ dodal.
Přesto se prý rozhodl rozhovor dokončit. „Já jsem to chtěl dohrát do konce a čekal jsem, že na mě něco vytáhnou, že prostě udělají nějaký trolling nebo provokaci nebo něco takového, ale nic.“
Maskovaný Pšenák mu dokonce dal dárek. „Dal mi flašku k narozeninám a pak mi řekl, že mě volil,“ zmínil Macinka. Zřejmě zmiňovaný trolling. Macinka připouští, že kvůli masce nemohl mít úplnou jistotu. „On sice byl v té škrabošce, takže jsem to nemohl vědět s jistotou, ale od začátku mi bylo poměrně jasné, že to prostě je Pšenák,“ uvedl.
O čem přesně se během rozhovoru bavili, už si ministr podle svých slov nepamatuje. „Já už ani nevím. Fakt si to nepamatuji. Byl to prostě takový ten rozhovor, na který si ani nepamatujete, protože byl velmi podprůměrný – nevybočující z množství podobných internetových formátů,“ řekl šéf Motoristů.
„Mírně vytknout by se možná dala zbytečná míra servility tazatele vůči mně. Myslím, že když na sobě zapracuje, jednou asi novinářem být může (...). Klidně k němu přijdu na rozhovor znovu,“ doplnil Macinka.
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