Přeskočit na obsah
Benative
8. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Mohl být trochu nad věcí, nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil vůči Pavlově kritice

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na páteční jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem.

neuvedeno
Premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho belgický protějšek Bart De Wever na tiskové konferenci, 8. května 2026, Praha.Foto: ČTK
Reklama

„Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ prohlásil Babiš.

Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Výdaje má obhajovat kabinet, trvá na svém Babiš

Premiér je dál přesvědčen o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu NATO obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání Severoatlantické aliance v Turecku bude rozhodovat až na konci června, řekl Babiš po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá, Babiš je ovšem proti. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu.

Související

„My jsme ve funkci pět měsíců a nedaří se nám naplnit ta dvě procenta na obranu, ani předchozí vláda to nenaplnila. Proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici. Ale teď to není na stole, vláda bude rozhodovat až koncem června,“ řekl Babiš. Vláda podle něj čeká na květnové jednání generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se dozví program summitu.

Reklama
Reklama

K případné kompetenční žalobě, kterou zmínil prezident, se Babiš nevyjádřil. „Mrzí mě, že se tady udržuje nějaký konflikt,“ podotkl pouze ke sporu s prezidentem.

Premiér Babiš odešel ihned po schůzce s prezidentem:

Páteční napjaté jednání mezi Babišem a Pavlem nikam nevedlo. Prezident trvá na cestě na summit NATO, premiér to nadále odmítá | Video: Daniel Kraus
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout

„Babiš se chová jako malé dítě.“ Opozice tepe premiéra po schůzce na Hradě

Zástupci ODS, Pirátů a TOP 09 uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vyplývá to z jejich vyjádření k dnešní ranní schůzce hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit.

Reklama
Petr Macinka, ministr, politik, Jörge Nürnberger, věznice Plötzensee, pieta
Petr Macinka, ministr, politik, Jörge Nürnberger, věznice Plötzensee, pieta
Petr Macinka, ministr, politik, Jörge Nürnberger, věznice Plötzensee, pieta

Kdo to podcenil? Macinka v Německu diskutoval o sudetoněmeckém sjezdu v Brně

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru se spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra Jörgem Nürnbergerem řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Vztahy s Německem ale česká debata kolem sjezdu podle Macinky neohrozí.

Reklama
Reklama
Reklama