„Mohl být trochu nad věcí, nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil vůči Pavlově kritice

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na páteční jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem.
„Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ prohlásil Babiš.
Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.
Výdaje má obhajovat kabinet, trvá na svém Babiš
Premiér je dál přesvědčen o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu NATO obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání Severoatlantické aliance v Turecku bude rozhodovat až na konci června, řekl Babiš po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá, Babiš je ovšem proti. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu.
„My jsme ve funkci pět měsíců a nedaří se nám naplnit ta dvě procenta na obranu, ani předchozí vláda to nenaplnila. Proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici. Ale teď to není na stole, vláda bude rozhodovat až koncem června,“ řekl Babiš. Vláda podle něj čeká na květnové jednání generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se dozví program summitu.
K případné kompetenční žalobě, kterou zmínil prezident, se Babiš nevyjádřil. „Mrzí mě, že se tady udržuje nějaký konflikt,“ podotkl pouze ke sporu s prezidentem.
Premiér Babiš odešel ihned po schůzce s prezidentem:
