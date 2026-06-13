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Modrý kodex. ODS představila deset ideových hodnot, na nichž postaví program

ČTK

Svoboda, zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k deseti aktualizovaným ideovým hodnotám ODS, které v sobotu strana představila pod názvem Modrý kodex ODS. Definitivní podobu získá do konce roku po schválení výkonnou radou strany, uvedl její předseda Martin Kupka na ideové konferenci ODS. Výstupy z konference pak budou podle Kupky přetaveny v nový stranický program.

Martin Kupka, předseda ODS, poslanec, politik, míč
Předseda ODS Martin Kupka při netradičním zahájení svého projevu na ideové konferenci strany.Foto: ČTK / Kateřina Šulová
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Modrý kodex podle vrchního ideologa a poslance ODS Petra Sokola navazuje na původní ideový základ ODS z roku 1998, kterým byly takzvané poděbradské artikuly. Bylo potřeba je modernizovat a rozšířit s ohledem na současnou situaci. Byly jimi nedotknutelné soukromí, levný stát, nezadlužená budoucnost a solidarita zodpovědných. Název poslední z nich se dostal i do Modrého kodexu, který je podle Sokola sborník názorových proudů v ODS, která sdružuje jak liberály, tak konzervativce.

Svoboda v sobě zahrnuje jak nedotknutelnost soukromí, tak svobodu slova a ochranu vlastnictví. Druhou z hodnot je volný trh, který představuje ekonomiku postavenou na tržním principu, soukromém podnikání, pracovitosti, volném obchodu a konkurenci. Souvisí s tím i zdravé hospodaření, tedy důraz na jednoduchý daňový systém, úsporný provoz státu, promyšlené investice, vyrovnané rozpočty a nezadluženou budoucnost.

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Čtvrtá z hodnot - patříme k Západu - reprezentuje snahu o bezpečné, silné a hrdé Česko se silnou armádou, jako plnohodnotného člena NATO i reformátora EU. Rodina a tradice představuje úctu k rodině, hrdost na vlast a její dějiny, národní a generační soudržnost i podporu občanské společnosti a spolků. Osobní odpovědnost znamená záměr ODS otevírat prostor pro ni a pro svobodu volby ve všech oblastech včetně zdravotní péče a vzdělávání.

K závěrečné čtveřici hodnot patří stát pro občany, tedy úsilí o malý efektivní stát, založený na demokratických institucích, vládě práva, občanském principu, zastupitelské demokracii a dělbě moci. Solidarita odpovědných je zaměřena na funkční sociální systém, který pomáhá skutečně potřebným, nepodporuje nárokovou společnost a motivuje k práci. Ekonomika budoucnosti reprezentuje moderní vzdělávání, rozvoj umělé inteligence, digitalizaci a start-upy jako cestu k modernizaci české ekonomiky. Česká republika v srdci je název pro neideologickou péči o přírodu, ochranu zvířat a uchování kulturního dědictví jakožto důležité konzervativní hodnoty.

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Podoba kodexu se začala rodit už na lednovém kongresu ODS, na němž bývalého premiéra Petra Fialu v čele strany vystřídal Kupka.

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