„Modlím se za mírnou zimu.“ Poslanec nečekaně varoval před výpadky, Havlíček reagoval

Podzimní sezona v parlamentu odstartovala naplno. Poslanci se v úterý několik hodin přeli o novele směřující k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, což má umožnit vládě snadněji se zadlužovat. Téma narušil poslanec Ivan Adamec (ODS), který chtěl řešit hrozící nedostatek energií.
„Zapomínáme na důležitá témata, jako je dostatek elektrického proudu, dostatek energetických surovin,“ řekl Adamec v úvodu své řeči u poslaneckého pultíku. „Já se docela modlím, aby byla lehká zima,“ varoval.
Adamec řekl, že jsme se nechali ukolébat tím, že se nic neděje a že „všeho je dostatek za relativně slušné ceny“.
„Proč to říkám? Protože pokud se podíváte na modely, jak se bude vyvíjet spotřeba a výroba elektrické energie a jak budeme používat energetické suroviny a kde je budeme nakupovat, tak tento stav moc příznivý není,“ tvrdil Adamec.
„A až v prosinci – a já věřím, že to tak nebude, že ještě máme čas – nám začne vypadávat elektrická síť, tak se do priority číslo jedna nedostane sucho, ale prioritou bude dostatek proudu. A tohle je špatně, protože pokud na to nejsme připravení, tak jako vždycky na tom pohoříme,“ naléhal poslanec.
Upozornil i na to, jak Německo hlásí, že nemá naplněné zásobníky. A s tím souvisí i rekordně nízké zásoby plynu v celé Evropské unii.
Například v polovině července mělo Německo naplněnost jen na 44 procent, loni touto dobou to bylo 76 procent. Aktuálně by Německo mělo být už přes padesát procent.
Válka proti Íránu omezila dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) a agentura Reuters před dvěma týdny uvedla, že hrozí citelný růst cen plynu.
„Jenom říkám, že ta situace teď vypadá dobře, ale v příštích měsících vůbec dobře vypadat nemusí,“ uzavřel Adamec.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) obavy Ivana Adamce odmítá. Česko podle něj bude mít k 1. září zásobníky plynu naplněné ze 70 procent s tím, že podle vyhlášky má mít 60 procent.
„Jsme mezi sedmi nejlepšími v Evropské unii, Německo má asi o deset procent méně,“ tvrdí Havlíček.
„Podstatnější je to, že plynu je na rozdíl od roku 2022 v Evropě dostatek, zásobníky jsou pojistkou, nikoliv hlavním zdrojem,“ odmítá Havlíček srovnávání s energetickou krizí v roce 2022, která dramaticky zvýšila ceny a snížila zisky průmyslu. Podle Havlíčka je velká nevyužitá LNG kapacita.
Vicepremiér připouští, že se zásobníky v Evropě plní pomaleji než loni, důvodem je ale podle něj cena. „Vyhraje ten, kdo bude kupovat rozvážněji. Zbrklost nákupu znamená vyšší ceny příští rok,“ vysvětluje.
„A co se týká krize na Blízkém východě, máme připravena opatření již od dubna, vše projednáno s energetiky a svazy a rovněž s Bezpečnostní radou státu,“ ujišťuje Havlíček. „Každý opoziční poslanec si hledá téma,“ reagoval Havlíček na dotaz, jak si vysvětluje Adamcovu naléhavost.
Adamec během své řeči chtěl, aby sněmovna co nejdřív projednala například rychlejší povolování obnovitelných zdrojů.
V minulých týdnech se v médiích spekulovalo o tom, že kvůli omezeným dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG) na globální trh v důsledku probíhající války mezi USA a Íránem je pravděpodobné, že evropské státy nedosáhnou původního cíle naplnit zásobníky před zimou na 90 procent.
Německo ujišťuje, že bezpečnost dodávek je díky dovozu z Norska a novým LNG terminálům zajištěna. Přesto někteří analytici varovali, že současné dovozy pokrývají pouze spotřebu. A neumožňují plnění podzemních zásobníků plynu.
Německý zpravodajský web Clean Energy Wire, zaměřený na energetiku, citoval experta Iru Josepha z Kolumbijské univerzity, který řekl, že nedostatek uloženého plynu může omezit schopnost Německa přispívat k bezpečnosti dodávek v celé Evropě.
Agentura Reuters zase přinesla varování Sdružení provozovatelů zásobníků INES, že při chladné zimě nemusí ani naplnění zásobníku ze 76 procent stačit.
Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, se nedostatku plynu ani elektřiny neobává. Obavy mohou podle něj pouze vyvstat z toho, že cena může jít kvůli geopolitické situaci nahoru.
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