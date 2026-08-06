Místo povinné rekultivace necháme hnědouhelné lomy ladem, ať v nich úřaduje sama příroda. A část připravených peněz pak těžební firmy Pavla Tykače převedou pod dohledem státu obcím v okolí dolů. S touhle představou se vláda Petra Fialy pustila do obrovských změn v úklidu po povrchové těžbě. Jenže jak se nyní ukazuje, plán má velké trhliny. Miliardář chce mít nad rozdělováním peněz poslední slovo.
Přirozená sukcese je to nejlepší, co může okolní krajinu potkat. Alespoň takový dojem musí mít návštěvník po krátké procházce Mostem v severozápadních Čechách.
Billboardy adorující uhlí a energii z tepelných elektráren tu totiž nahradily reklamy na bohatství flory a fauny, které vznikne, když se vytěžené povrchové lomy Pavla Tykače místo nákladných rekultivací nechají přírodě.
„Schválena byla změna plánu sanací a rekultivací lomu Československé armády (ČSA), kterou jsme naplnili usnesení vlády ČR zapojit do rekultivací více přirozenou obnovu,“ řekl na začátku letošního roku Petr Lenc, těžební ředitel skupiny Sev.en, lokálnímu věstníku Homér.
A doplnil: „To s sebou nese i úspory. Uspořené prostředky patří podle zákona těžební společnosti, ale po odečtení daně a ceny pozemků, které převedeme do majetku státu, je jako jediná těžební společnost v ČR poskytneme Státnímu fondu životního prostředí, aby je ke svému rozvoji mohly využít obce sousedící s lomem ČSA.“
Tohle Lenc prohlásil v polovině letošního ledna. Střih, začátek srpna, situace se rapidně mění. Ještě předtím, než se zásadní tisková zpráva skupiny Sev.en v pondělí 3. srpna objevuje na webu skupiny Sev.en, publikuje ji web iDNES.cz. Ten provozuje skupina Mafra, již z poloviny vlastní miliardář Pavel Tykač.
V oznámení uhlobaronova firma hlásí, že od dohod se státem definitivně odstupuje a s ušetřenými penězi z rekultivací naloží podle svého. „Naši odpovědnost ,uklidit‘ krajinu po těžbě si plně uvědomujeme a veškeré povinnosti, které z toho vyplývají, jsme vždy plnili, plníme a plnit budeme. Pokud však došlo úpravou postupů rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, které jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží,“ oznámila nyní Sev.en.
A jak vysvětluje tak zásadní obrat, když ještě v lednu slibovala, že dohody splní? „Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Sev.en, tak i jejich konečný majitel (Pavel Tykač – pozn. red.) vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí lomu,“ stojí v tiskové zprávě podepsané Evou Maříkovou, mluvčí Sev.en.
Pět společných jednání a dohoda nikde
To, že nakonec uhlobaron Pavel Tykač smlouvu se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) neuzavře, zřejmě v pondělí vyrazilo dech i úředníkům samotného orgánu zřizovaného ministerstvem životního prostředí. „K mediálnímu prohlášení společnosti Severní energetická se nebudeme vyjadřovat,“ reagovala totiž jen jeho mluvčí Stanislava Beyerová.
A úplně bez reakce nechal otázky reportéra deníku Aktuálně.cz jak ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), tak premiér Andrej Babiš (ANO).
Podle webu Neovlivní.cz však ministerský předseda po Tykačově oznámení dostal amok. „Premiér zuřil. Řešil to na dovolené celý den, takže lítaly hromy blesky,“ citoval web svůj zdroj.
Až se zpožděním pak v úterý večer, údajně po Babišově tlaku, komentoval citlivé oznámení Pavla Tykače resort životního prostředí. Tam se dle dostupných informací o moc dělí ministr Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy). „Se znepokojením sleduji aktuální postup společnosti Severní energetická v otázce financování programu pro dotčené obce,“ prohlásil Červený.
„Od dubna do června proběhlo pět společných jednání, na kterých se intenzivně hledalo řešení přijatelné pro všechny zúčastněné, včetně dohody o zřízení společné pracovní skupiny a nezávislém ověření sporných podkladů. Součástí této dohody bylo také to, že výše příspěvku společnosti Severní energetická pro financování programu pro dotčené obce bude po dokončení odborných podkladů validována v září letošního roku. Proto mě současný krok společnosti překvapuje,“ doplnil ještě ministr životního prostředí.
Reportér deníku Aktuálně.cz proto oslovil i skupinu Sev.en. Její mluvčí Eva Maříková na konkrétní dotazy neodpověděla. Místo nich poskytla jen obecné vyjádření. „Úspory, které vznikly zapojením přirozené obnovy do plánu sanace a rekultivace lomu ČSA, si nenecháme, ale rozdělíme je v celé výši a co nejdříve,“ odepsala také.
Kolik peněz tedy region dostane?
Nicméně zásadní otázkou nyní je, jakou konkrétní sumu si společnost Pavla Tykače pod slovem „úspory“ představuje. Mluvčí Maříková částku nespecifikovala, nicméně už loni Český báňský úřad rozhodl, že díky přirozené sukcesi ušetří těžař 1,04 miliardy korun. Zároveň ale úřad nemá vliv na to, jak bude dál s penězi naloženo.
A i když třeba podle ekologů by celá tato suma měla jít obcím a lidem v regionu zasaženým těžbou, uhlobaron něco takového nechce slyšet. Ještě loni Petr Lenc, jeden z otců plánu na přirozenou sukcesi a dnes ředitel v Tykačově firmě, tvrdil, že těžaři státu předají státu zhruba 460 milionů korun. Všechno ale nebude v hotovosti, do balíku počítají i pozemky a daně. Nicméně i nacenění onoho předávaného území vzbuzuje kritiku.
Státní fond životního prostředí pak měl spravovat dotační program, z nějž budou převedené peníze čerpat obce na Mostecku. I o tom chce po tlaku Andreje Babiše s těžaři znovu jednat ministr Igor Červený. Rozhovory by rád obnovil ještě v průběhu srpna.
Motoristy přitom s miliardářem Pavlem Tykačem pojí úzké vazby. Jejich předseda Petr Macinka byl až do října 2025 manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause, jehož hlavním sponzorem je právě uhlobaron a majitel fotbalové Slavie.
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