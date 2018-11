Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, míní inspekce

Podle školního psychologa Roberta Čapka přibývá základních škol, které zakazují žákům používat mobily nejen ve výuce, ale i o přestávkách. Ředitelé škol tvrdí, že díky regulaci telefonů spolu děti více komunikují a stíhají si dojít na toaletu nebo se nasvačit před začátkem hodiny. Česká školní inspekce však varuje, že se jedná o neodůvodněný zásah do soukromého vlastnictví dětí.

Žáci Základní školy Petrovice mají od letošního září zakázáno používat mobilní telefony nejen ve výuce, ale i o přestávkách. Poté, co přijdou do školy, je musí uzamknout do své šatní skříňky a vyzvedávají si je zase až při odchodu ze školy.

"Žáci spolu přestávali komunikovat a hlavním tématem jejich hovorů byly právě telefony, sociální sítě. Když se stalo, že žák nestihl o přestávce na mobilu vyřídit, co chtěl, byl při výuce naprosto nesoustředěný a ve špatné náladě. Po dvou měsících musím konstatovat, že toto opatření je velkým přínosem," zhodnotila novinku pro Aktuálně.cz ředitelka školy Hana Vošahlíková.

Škol, které obdobné pravidlo zavádí, v Česku přibývá, ačkoli situace zdaleka nedospěla tak daleko jako třeba ve Francii. Ta se uchýlila k radikálnímu kroku a plošně zakázala používání mobilních telefonů na základních a v různé míře i středních školách.

Ředitel pardubické základní školy Bratranců Veverkových Leoš Šebela opatření do školního řádu zavedl proto, že se děti nestíhaly v klidu nasvačit, dojít si na toaletu nebo se připravit na hodinu.

"Učitel přišel do hodiny a děti potřebovaly dohrát hru, dost to vyrušovalo. Nyní si mezi sebou o přestávkách víc povídají, dřív si psaly maximálně SMS zprávy, i když seděly vedle sebe," řekl Aktuálně.cz Šebela.

Zákazu předcházela diskuse s rodiči na třídních schůzkách, podle ředitele se zavedením opatření drtivá většina rodičů souhlasila. Děti tak mohou mít ve škole mobily u sebe, ale vypnuté. Pokud učitel některého žáka přistihne při používání mobilu, nařídí mu, aby ho vypnul, případně mu může udělit zápis do kázeňského sešitu. "Děti to ale víceméně respektují," dodává ředitel.

Zákaz v hodinách ano, o přestávkách ne

Zakázat mobily během výuky mají školy plné právo. Splnit musí v podstatě jedinou podmínku: napsat to do školního řádu. Něco jiného však je, pokud chtějí mobily a další chytrá zařízení zakázat právě i o přestávkách. "V takovém případě už se jedná o neodůvodněný zásah do soukromého vlastnictví," řekl Aktuálně.cz náměstek ústředního inspektora České školní inspekce Ondřej Andrys.

Pokud už se škola k takovému zásahu rozhodne, mělo by se podle něj vždy jednat o regulaci, kterou vedení školy předem probere se zástupci rodičů žáků na školské radě.

"Mělo by tedy jít o předem vydiskutovanou záležitost. Obecně platí, že v případě jakýchkoli rozporů ve vztahu ke školnímu řádu je určitě namístě diskutovat o dané věci s ředitelem školy. Krajní možností je podání stížnosti k České školní inspekci," podotkl Andrys.

Najdou se totiž i rodiče, kteří se zákazem používání mobilů o přestávkách nesouhlasí. Například rodič jednoho z žáků pardubické základní školy Dubina, která pravidlo také zavedla, tvrdí, že se novinka objevila ve školním řádu před rokem a půl zničehonic.

"Se zákazem užívání mobilu o přestávce nesouhlasím. Myslím, že škola by se měla spíš zaměřit na prevenci šikany a kyberšikany, zvát do školy odborníky. Povídat si o tom s nimi. Zákaz mobilu je jen řešení následků a ty problémy se jen odsouvají na dobu po škole. Škola by problém měla řešit a nikoli se jej alibisticky zříkat," řekl Aktuálně.cz jeden z rodičů dětí pardubické školy, který si nepřál být jmenován.

Zda je pravda, že základní škola Dubina s rodiči o zákazu předem nediskutovala, deník Aktuálně.cz u zástupců školy zjišťoval. Odpověď však nedorazila.

Zákazem řeší školy bezradnost

Podle školního psychologa a lektora Roberta Čapka zavádí zákaz používání mobilů o přestávkách stále více škol. Ukazuje to podle něj na jejich bezradnost, kdy v případě problému sahají po nejjednodušším řešení.

"Podle mě je to nesmysl a zasahování do práv žáků na to trávit přestávku, jak uznají za vhodné. Na dvou školách ze tří, na kterých jako školní psycholog působím, zákaz nebyl a žádné děti zahleděné do mobilu nevnímající okolí jsem tam nezpozoroval," řekl Aktuálně.cz Čapek.

Školy by podle něj naopak mohly mobily využívat jako nástroj, na kterých mohou děti učit zodpovědnosti. Kdyby totiž žáci sami určovali, v jakých případech mohou mobil používat, učili by se na tom, jak vytvářet a dodržovat pravidla.

Argument některých učitelů, kteří se zákazem souhlasí, protože se jim nelíbí, že je žáci mohou natáčet a video následně vyvěsit na internet, považuje Čapek za lichý. "Učitelé se bojí, že budou nahraní mobilem, když například křičí na žáky nebo je nespravedlivě hodnotí. Pokud dětem mobily zakážou, žáci tak přijdou o možnost pořídit si důkazní materiál," dodal Čapek.