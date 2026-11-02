„Mně je 91 a jednal bych stejně jako tehdy.“ Jak se Mašín stavěl k vraždám komunistů

Jen pár týdnů předtím, než ze Spojených států dorazila informace o smrti protikomunistického bojovníka Josefa Mašína, uplynulo 75 let od jednoho ze zlomových okamžiků jeho života. V září 1951 zastřelil v Chlumci nad Cidlinou místního esenbáka. Tím začala bohatá a dodnes řadou lidí kritizovaná odbojová činnost bratří Mašínů a Milana Paumera.
„Do Chlumce jsme jeli s myšlenkou, že policajta jenom omráčíme, vybereme to a pojedeme domů. Jenže Ctirad, který ho omráčil, zřejmě neuhodil do správnýho místa,“ vzpomínal odbojář Milan Paumer, s jakým cílem vyrazili 13. září 1951 do policejní služebny v Chlumci nad Cidlinou.
Plán na krádež zbraní nevyšel. A navíc skončil tragédií. Josef Mašín, jenž nyní v 94 letech zemřel v americké Santa Barbaře, byl podle dřívějších slov Paumera tím, kdo strážníka usmrtil: „Esenbák neomdlel, jenom se otočil a šáhnul po pistoli. Pepa to viděl, vytáhl pistoli a dvěma ranami ho zlikvidoval.“
Nicméně jak dříve pro Paměť národa vysvětlil Josefův bratr Ctirad Mašín, už do Chlumce se prý jelo s tím, že budou oběti. „Prostě kdo tam byl, tak ten byl určenej k likvidaci. To jsme si říkali: ‚Zbraně máme na zabíjení, tak začnem zabíjet už ty, kterým ty zbraně seberem‘,“ řekl Ctirad.
V pátek 28. září 1951 pak skupina – tentokrát Josefa Mašína nahradil Zbyněk Janata – vyrazila pro zbraně na služebnu do Čelákovic. Po léčce tamějšího strážníka Jaroslava Honzátka jen omámili. Když se ale probral, Ctirad Mašín jej podřízl.
„Co jiného než přepadení stanice SNB za účelem získání zbraní lze považovat za odboj? Druhá věc je promyšlenost akce, aby se podařila a nevznikly u toho potíže,“ zhodnotil už dříve Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu Praha pro deník Aktuálně.cz.
Oceněn už v roce 1945
Sám Josef Mašín, který nyní zemřel patnáct let po svém bratrovi Ctiradovi, se k historii několikrát vyjádřil. Třeba v roce 2023 během telekonference na festivalu Nezlomní a obětování připomněl, že on i Ctirad dostali už v roce 1945 ocenění od Edvarda Beneše za svou protinacistickou činnost.
Jejich otec Josef Vladimír ostatně patřil se svou skupinou Tři králové k hlavním tvářím druhoválečného odboje, nacisté jej za to v červnu 1942 zabili na střelnici v pražských Kobylisích.
„Dnes slyším, že jsme to dělali z nerozvážnosti. Divím se, když někteří historici a dospělí lidé poukazují na naše mládí. Mně je dnes 91 let a jednal bych se zkušeností člověka v tomto věku stejně jako tehdy,“ vrátil se Josef Mašín na konferenci v roce 2023 do 50. let minulého století ke svým činům.
„Chyba je v tom, že český národ je takový ležérní, nechal si všechno líbit. To je česká povaha. Poláci jsou trochu jiní lidé. Nebo to, jak bojovali Maďaři. To byla úplně jiná mentalita. Vidím to i ve vztahu k nám. To, co Česká republika dnes má, si nevybojovala. Za to může někdo jiný. Ti leží na hřbitově v Normandii, Lucemburku a kdekoliv jinde,“ rýpnul si Mašín v roce 2023 do české povahy.
Jeho matka Zdena zemřela po vážné nemoci v roce 1956 v komunistickém lágru, sestra Zdena letos v červnu. Bratrům Mašínům a Milanu Paumerovi se po divokém útěku východním blokem podařilo dostat do Berlína a odtud do Spojených států, spolubojovníci Václav Švéda a Zbyněk Janata padli v NDR do zajetí, v Československu je komunisté mučili a nakonec zavraždili.
Připomeňte si film Bratři, který o slavném útěku Mašínů pojednává:
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