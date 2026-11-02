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Domácí

„Mně je 91 a jednal bych stejně jako tehdy.“ Jak se Mašín stavěl k vraždám komunistů

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Jen pár týdnů předtím, než ze Spojených států dorazila informace o smrti protikomunistického bojovníka Josefa Mašína, uplynulo 75 let od jednoho ze zlomových okamžiků jeho života. V září 1951 zastřelil v Chlumci nad Cidlinou místního esenbáka. Tím začala bohatá a dodnes řadou lidí kritizovaná odbojová činnost bratří Mašínů a Milana Paumera.

Mašín: Zabíjení lidí? Udělal bych vše stejně, nikdy jsem nepochyboval, byli jsme v občanské válce
Josef Mašín na snímku z roku 2018, kdy vzpomínal na svou odbojovou činnost.Foto: DVTV
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„Do Chlumce jsme jeli s myšlenkou, že policajta jenom omráčíme, vybereme to a pojedeme domů. Jenže Ctirad, který ho omráčil, zřejmě neuhodil do správnýho místa,“ vzpomínal odbojář Milan Paumer, s jakým cílem vyrazili 13. září 1951 do policejní služebny v Chlumci nad Cidlinou.

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Plán na krádež zbraní nevyšel. A navíc skončil tragédií. Josef Mašín, jenž nyní v 94 letech zemřel v americké Santa Barbaře, byl podle dřívějších slov Paumera tím, kdo strážníka usmrtil: „Esenbák neomdlel, jenom se otočil a šáhnul po pistoli. Pepa to viděl, vytáhl pistoli a dvěma ranami ho zlikvidoval.“

Nicméně jak dříve pro Paměť národa vysvětlil Josefův bratr Ctirad Mašín, už do Chlumce se prý jelo s tím, že budou oběti. „Prostě kdo tam byl, tak ten byl určenej k likvidaci. To jsme si říkali: ‚Zbraně máme na zabíjení, tak začnem zabíjet už ty, kterým ty zbraně seberem‘,“ řekl Ctirad.

V pátek 28. září 1951 pak skupina – tentokrát Josefa Mašína nahradil Zbyněk Janata – vyrazila pro zbraně na služebnu do Čelákovic. Po léčce tamějšího strážníka Jaroslava Honzátka jen omámili. Když se ale probral, Ctirad Mašín jej podřízl.

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„Co jiného než přepadení stanice SNB za účelem získání zbraní lze považovat za odboj? Druhá věc je promyšlenost akce, aby se podařila a nevznikly u toho potíže,“ zhodnotil už dříve Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu Praha pro deník Aktuálně.cz.

Oceněn už v roce 1945

Sám Josef Mašín, který nyní zemřel patnáct let po svém bratrovi Ctiradovi, se k historii několikrát vyjádřil. Třeba v roce 2023 během telekonference na festivalu Nezlomní a obětování připomněl, že on i Ctirad dostali už v roce 1945 ocenění od Edvarda Beneše za svou protinacistickou činnost.

Vojenskou uniformu nosil Josef Mašín během služby v americké armádě.
Vojenskou uniformu nosil Josef Mašín během služby v americké armádě.Foto: 'My sloužíme svému národu', Paměť a dějiny

Jejich otec Josef Vladimír ostatně patřil se svou skupinou Tři králové k hlavním tvářím druhoválečného odboje, nacisté jej za to v červnu 1942 zabili na střelnici v pražských Kobylisích.

„Dnes slyším, že jsme to dělali z nerozvážnosti. Divím se, když někteří historici a dospělí lidé poukazují na naše mládí. Mně je dnes 91 let a jednal bych se zkušeností člověka v tomto věku stejně jako tehdy,“ vrátil se Josef Mašín na konferenci v roce 2023 do 50. let minulého století ke svým činům.

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„Chyba je v tom, že český národ je takový ležérní, nechal si všechno líbit. To je česká povaha. Poláci jsou trochu jiní lidé. Nebo to, jak bojovali Maďaři. To byla úplně jiná mentalita. Vidím to i ve vztahu k nám. To, co Česká republika dnes má, si nevybojovala. Za to může někdo jiný. Ti leží na hřbitově v Normandii, Lucemburku a kdekoliv jinde,“ rýpnul si Mašín v roce 2023 do české povahy.

Jeho matka Zdena zemřela po vážné nemoci v roce 1956 v komunistickém lágru, sestra Zdena letos v červnu. Bratrům Mašínům a Milanu Paumerovi se po divokém útěku východním blokem podařilo dostat do Berlína a odtud do Spojených států, spolubojovníci Václav Švéda a Zbyněk Janata padli v NDR do zajetí, v Československu je komunisté mučili a nakonec zavraždili.

Připomeňte si film Bratři, který o slavném útěku Mašínů pojednává:

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