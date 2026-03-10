Mlčící Šichtařová se po ostré kritice rozmluvila. Na dotaz novinářů reagovala nazlobeně

Aktuálně.cz přináší reakci Markéty Šichtařové na dotaz ohledně toho, že nepracuje v žádném výboru. A následně i ukázku z jejího vystoupení, kdy promluvila na půdě sněmovny.
Úterní jednání Poslanecké sněmovny se stalo v životě poslankyně Markéty Šichtařové (Svobodní) svým způsobem výjimečným dnem. Poté co byla kritizována řadou politiků i částí veřejnosti za to, že ve sněmovně vůbec nemluví a nepracuje ani v žádném výboru, konečně promluvila. A to dokonce hned dvakrát – jak na tiskové konferenci hnutí SPD, za něž kandidovala, tak následně i v jednacím sále.
Markéta Šichtařová patrně o takovou publicitu nestála, ale zavinila si ji sama, svým vystupováním. Nejen že se zařadila mezi tu skupinu poslanců a poslankyň, kteří do úterního rána ve sněmovně od svého zvolení nepromluvili – v tom není ani zdaleka jediná. Není také jediná, kdo nepracuje v žádném sněmovním výboru. Ale ona k tomu všemu ještě natáčela v Poslanecké sněmovně videa, ve kterých inzerovala svoji vlastní podnikatelskou činnost.
Když se jí na to zeptal například portál iDNES.cz, tak kritiku odmítla a tvrdila, že nic špatného nedělá. „Vzhledem k tomu, že se ve sněmovně vůbec nic nedělá a můžeme jen sledovat obstrukce, tak využívám svůj plonkový čas ke skutečně důležitým věcem, které mohou pomoci lidem,“ hájila se.
Jenže. Když se o víkendu k její kritice připojil i předseda SPD Tomio Okamura, objevila se Šichtařová v úterý po poledni výjimečně na tiskové konferenci klubu SPD před jednáním sněmovny. A nejen že se objevila, ale také promluvila. A to na téma toho, jak podle ní současná vláda Andreje Babiše (ANO) přispěla k nízké inflaci v Česku.
Šichtařová reagovala i na novinářský dotaz, který se týkal právě její dosavadní pasivity, včetně toho, že není členkou žádného výboru. Poslankyně odpověděla, ale z tónu jejího hlasu bylo zjevné, že jí dotaz není příjemný.
„Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. A od počátku jsem zde avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu. Názor novinářů na to, jak má vypadat práce poslance, je názor novinářů. Můj názor třeba může být zcela jiný. To je všechno,“ prohlásila Šichtařová.
Šichtařová má pravdu, že poslanec skutečně nemá povinnost pracovat ve výboru. Drtivá většina poslanců a poslankyň ale pracuje minimálně v jednom výboru, mnozí i ve dvou. Hlavní práce zákonodárců se totiž odehrává právě ve výborech, tam se mimo jiné do detailů probírají různé zákony, debatuje se o tom, co by v zákoně mohlo být a co ne, ale i o řadě dalších věcí.
Že nebylo vystoupení Šichtařové na tiskové konferenci náhodné, se potvrdilo o několik hodin později. Vůbec poprvé, co je poslankyní, přišla totiž i k mikrofonu v jednací síni a promluvila na téma právě projednávaného zákona o digitální ekonomice.
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o jednotném trhu digitálních služeb přináší výraznou hrozbu pro svobodu slova. Jak jinak, než samozřejmě pod záminkou potírání dezinformací a nenávistných projevů,“ prohlásila mimo jiné. S podobným názorem vystoupili i někteří další vládní poslanci, naopak opoziční poslanci označili zmiňovanou hrozbu za nepravdivou.