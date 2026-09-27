Mlčení, začerněné řádky. A penále za zpoždění? Žádné. Státní podnik kupuje letadlo

Je to pár týdnů, co se státní podnik LOM Praha patřící ministerstvu obrany pochlubil modernizací za více než sto milionů korun. Pro výcvik pilotů si pořizuje nový dopravní letoun L-410NG. Když ale redakce deníku Aktuálně.cz začala pátrat po detailech obchodu, jejž musí státní podnik z naprosté většiny financovat bankovním úvěrem, přišlo mlčení. Kupní smlouva je navíc na řadě míst začerněná.
„Stará dobrá Barča.“ Příspěvek s tímhle titulkem se na sociálních sítích státního podniku LOM Praha (Letecké opravny Malešice) objevil loni v létě. Společnost tak veřejně oznámila, že chystá modernizaci své tréninkové flotily v Centru leteckého výcviku Pardubice.
„Má toho hodně za sebou a do roku 2027 ještě nemálo před sebou. Její stávající nálet 10 875 letových hodin o ní mnoho vypovídá,“ drnká příspěvek na nostalgickou strunu. „Přemýšlíme, jak ji nahradit, a samozřejmě se nabízí řešení v podobě L-410NG,“ řekl tehdy Jiří Protiva, šéf podniku LOM Praha, Hospodářským novinám.
Už několik týdnů je jasné, že Protivův plán se naplňuje. V úterý 30. června 2026 došlo přímo v areálu kunovické továrny Aircraft Industries ke slavnostnímu stvrzení nákupu nového L-410NG s kapacitou 19 pasažérů.
Byl tam třeba i ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Podle tiskové zprávy prohlásil: „Aby vojenští piloti byli připraveni na letouny 21. století, musí začínat svůj výcvik na moderní platformě. Proto přichází čas na nový český letoun L-410NG, který představuje přirozeného nástupce osvědčené legendy.“
Na formální akt tehdy dohlížel i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Nekupujeme techniku v zahraničí, ale obracíme se k domácím tradicím a špičkovému českému inženýrství. Podpisem této smlouvy dáváme jasný signál, že podporujeme domácí průmysl a držíme unikátní technologické know-how na našem území. Spojujeme tak modernizaci armády s přímou podporou české ekonomiky,“ komentoval nákup Zůna.
Jak vypadá použití letounu L-410 v Armádě ČR:
Když oba vicepremiéry české vlády oslovil reportér deníku Aktuálně.cz nyní, mluvit už se jim nechtělo. Zatímco Zůna se odpovědím vyhnul úplně, Havlíček odepsal pouze: „Je to v kompetenci ministerstva obrany.“
Novinář po nich chtěl vědět, zda se před slavnostním podpisem zajímali o okolnosti kontraktu. Řadu jeho detailů včetně samotné kupní ceny totiž LOM Praha dodnes tají. A když redakce s dotazy oslovila tiskové oddělení státního podniku, mlčelo i to.
Některé informace tak redakce deníku Aktuálně.cz získala až poté, co státnímu podniku poslala dvě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z nich například vyšlo najevo, že LOM Praha při uzavírání kontraktu vůbec nemyslel na penále za případné zpoždění v dodávce letounu.
„Podrobnosti nebudeme poskytovat“
Z 29stránkové kupní smlouvy zveřejněné v registru, v níž je řada informací začerněných, vyplývá, že nejde o klasický obchod jen mezi výrobní firmou Aircraft Industries a podnikem LOM Praha. Třetí stranou kontraktu je i společnost UniCredit Leasing CZ. Ta – jako kupující – musela byznys zafinancovat, protože letecké opravny nemají dostatek vlastních peněz.
„V souladu se zachováním bankovního tajemství podrobnosti nebudeme poskytovat,“ odmítl Petr Plocek, mluvčí UniCreditu, sdělit jakékoliv informace. Jasné tak je pouze to, že leasingová společnost zaplatí 90 procent kupní ceny letounu, pouze desetina půjde z účtů státního podniku.
Ani jedna strana však nechce sdělit, jaké poplatky za tento úvěr bude muset LOM Praha zaplatit. „Jedná se o standardní finanční nástroj pro pořízení tohoto typu letounu. Vzhledem k dalším plánovaným investicím podniku byla tato cesta zvolena především z důvodů diverzifikace finančních zdrojů,“ odpověděl na žádost o informace Ivan Heršic, šéf správního úseku státního podniku.
Nejasné také zůstává, kolik peněz celkově státní podnik za jeden nový „turbolet“ zaplatí. I tento údaj je ve smlouvě začerněný. Podle dostupných informací z trhu se cena L-410NG – v závislosti na výbavě – pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů amerických dolarů.
Heršic tvrdí, že pokud by LOM Praha sumu prozradil, zhoršil by si tím „konkurenční postavení“ na trhu. „Pořizovací cena nového letounu je podstatným vstupním údajem pro stanovení nákladů, cenotvorbu a obchodní strategii podniku při poskytování služeb. Zveřejnění ceny by konkurentům umožnilo přesněji určit nákladovou strukturu podniku a přizpůsobit tomu své nabídky při soutěži o zakázky leteckého výcviku,“ vysvětluje Heršic.
Penále za zpoždění? Žádné
Jak deník Aktuálně.cz zjistil díky využití zákona o svobodném přístupu k informacím, LOM Praha původně porovnával L-410NG s polským letounem PZL M28 Skytruck. Pro kunovický letoun se nakonec rozhodl prý i kvůli požadavku Vzdušných sil Armády ČR, které potřebují vycvičit své piloty právě na tento typ letadla.
„O uzavření smluvního vztahu bylo jednáno s jediným subjektem – s výrobcem letounu, společností Aircraft Industries,“ objasňuje Heršic, z jakého důvodu podnik nevypsal otevřené výběrové řízení.
Nový stroj by chtěl mít státní podnik ve svém Centru leteckého výcviku Pardubice do konce března 2027. Pokud to ale kunovický Aircraft Industries nebude stíhat, žádné penále za zpoždění mu nehrozí. Smlouva se o něm totiž ani v jednom bodě nezmiňuje.
„Ze strany kupujícího, to jest UniCredit Leasing CZ, bylo od penalizace za pozdní dodávku odstoupeno v rámci vyjednávání, které mělo vliv na kupní cenu,“ reaguje Ivan Heršic. Jinými slovy – díky tomu, že kontrakt nemyslí na pokuty za nedodržování termínů, získal prý LOM Praha výhodnější cenu.
Včasná dodávka turboletu je nicméně dle Heršice „zajištěna“ tím, že UniCredit Leasing CZ za stroj nezaplatí najednou, ale peníze rozdělí do pěti etap.
Po turboletech má přijít nová generace
Nákupem cvičného letounu L-410NG to ovšem končit nemusí. Už několik let se diskutuje o tom, že časem by mohla nové stroje pořídit i transportní letka české armády. „Turbolety“ už řadu desetiletí používá v několika verzích. A aby je udržela v provozu, musejí čas od času procházet dlouhými a nákladnými opravami.
Pro společnost Aircraft Industries, dříve Let Kunovice, je stroj L-410NG v současnosti hlavním artiklem. Na druhé lince souběžně vznikají letouny starší konstrukce L-410 UVP-E20. Výrobce patřící od roku 2022 do skupiny Omnipol Group loni utržil zhruba 2,5 miliardy korun, zisk činil 1,3 milionu korun. V roce 2024 to přitom bylo 14,8 milionu.
„Už dnes pracujeme na koncepci nového letadla až pro 35 lidí, je to ve fázi konceptu. Nové letadlo bychom chtěli mít do pěti sedmi let,“ řekla loni na podzim Alena Medová, předsedkyně představenstva Aircraft Industries, deníku Aktuálně.cz.
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