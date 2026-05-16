Mlčení kolem „zákona pro Babiše“ prolomeno. Lidé od ministra popsali sporný prodej půdy

Předkupní právo na zemědělskou půdu může na první poslech působit jako příliš odborné téma pro úzký okruh zasvěcenců. Ve skutečnosti jde ale o velmi důležitý vládní plán, v němž jde o miliardy korun a který je podle kritiků ušitý na míru a k radosti premiéra Andreje Babiše i jeho Agrofertu. Aktuálně.cz proto přináší nejčerstvější informace, co a jak se v celé záležitosti děje.
„Budeme bránit tomu, aby se z české půdy stal další dílek impéria Andreje Babiše,“ sliboval v tomto týdnu na půdě Poslanecké sněmovny pirátský poslanec Martin Šmída, když mluvil o vládním plánu na předkupní právo na nákup zemědělské půdy.
Plán, který by podle kritiků znamenal největší přesun majetku za poslední desítky let v Česku, je v očích Šmídy a dalších opozičních politiků jen a jen snahou ministerstva zemědělství přihrát půdu Agrofertu a dalším velkým zemědělským podnikům.
„Všichni v naší zemi vidíme brutální koncentraci zemědělské půdy v rukou největších agroholdingů. Stát jim chce přihrát půdu. Jen Agrofert by díky tomu získal předkupní právo k půdě přibližně za 35 miliard korun,“ pokračuje Šmída, který není zdaleka jediným kritikem plánu. Například Petros Michopulos z podcastu Kecy a politika tvrdí, že jde fakticky o novou pozemkovou reformu. „Největším nájemcem půdy je dnes Agrofert,“ upozorňuje.
Už vzhledem k tomu, jaké emoce kolem návrhu panují, byl na semináři k tomuto tématu v tomto týdnu nejočekávanějším hostem ministr zemědělství Martin Šebestyán. Ten do vlády přicházel s pověstí muže, který by měl jít údajně na ruku velkým zemědělským firmám a samotnému Babišovi. Opoziční poslanci i zemědělští odborníci doufali, že se od něj na semináři dozvědí, co přesně s prodejem půdy chystá. Zatím totiž sdělil jediné - že návrh zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce předloží.
Jenže - ministr nepřišel. Omluvil se. A naštval organizátora akce, poslance ODS Petra Bendla, místopředsedu zemědělského výboru a také farmáře, který seminář pořádal „Jsem velmi zklamaný, že pan ministr nepřišel. Já jsem s ním termín semináře dokonce ladil. A bohužel nepřišel také ani jediný politik vládní koalice,“ posteskl si.
Přesto byl nakonec seminář, jehož se zúčastnilo i Aktuálně.cz, místem, kde zaznělo k revoluční změně zatím nejvíce informací. A to především díky lidem, kteří jsou v úzkém kontaktu se Šebestyánem. Ať jde o jeho „posla“, tedy konkrétně státního tajemníka tohoto ministerstva Michala Hutňana, předsedu Zemědělského svazu Martina Pýchu či zástupce Agrární komory Jiřího Černého.
„Jsme naprosto zděšeni,“ protestují farmáři. „My jsme pro,“ oponuje Zemědělský svaz
Hutňan potvrdil, že ministr zákon skutečně připravuje, zároveň ale řekl, že není zatím možné ukázat nějaký návrh, protože prý nic takového zatím neexistuje. Vše je podle něj ve fázi diskusí a příprav. Nejvíce informací tak měl velký obhájce předkupního práva Martin Pýcha, který je v kontaktu s ministrem a tvrdil, že jedině díky změně zákona stát zabrání tomu, aby zemědělskou půdu získávali spekulanti a investiční fondy.
„Většina států v EU má nějakou formu regulace s cílem, aby pokud možno na půdě hospodařili zemědělci, kteří půdu vlastní. Protože, když ji nevlastníte, platíte pacht (pozn. redakce - fakticky pronájem, pachtýř má pronajatou půdu, hospodaří na ní a bere si zisk z úrody), což je zátěž. A v České republice je v pachtu 73 procent půdy,“ uvedl Pýcha, podle kterého tak zemědělci přicházejí o spoustu peněz, což pak prodražuje například potraviny. „Takže když zemědělci dostávají 20 miliard na přímých platbách, polovina přes ně proteče a dostane se k vlastníkům půdy,“ podotkl Pýcha.
Obdobně mluvil také Jiří Černý, který ale upozornil, že v jejich Agrární komoře jsou názory na zmiňovanou změnu zákona různorodé. Komora ale určitě chce, aby stát nějakým způsobem trh se zemědělskou půdou reguloval.
„Spíše se přikláníme k zavedení regulace, ať už formou předkupního práva, nebo alespoň povinné informace pro hospodařící subjekt na daném pozemku. Tak můžeme zamezit spekulativním nákupům,“ připomíná Černý argument, o kterém mluvil mimo jiné i Pýcha.
Černý, jehož společnost hospodaří na 650 hektarech, si stěžoval, jak v několika případech nakupoval půdu od spekulantů a jak tento systém prodražuje podnikání. „Tito spekulanti se výhradně zabývají překupem zemědělské půdy, jsou to odesílači dopisů, kdy babičkám přijde dopis na velmi výhodnou nabídku, firma od nich půdu koupí a obratem prodává hospodařícímu zemědělci s patřičnou přirážkou,“ řekl.
Poněkud symbolicky seděli mimo tuto trojici politici ODS a Pirátů, a také předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek, kteří měli odlišné názory než Hutňan, Pýcha a Černý. Souhlasili sice s tím, že se se zemědělskou půdou skutečně kšeftuje, ale velmi jim vadilo, že ministr chce problém řešit předkupním právem a ještě k tomu je neinformuje, v jakém stavu jeho plán vlastně je.
„Seminář jsem uspořádal proto, abychom věděli, z čeho vlastně vláda vychází a jaká z toho plynou rizika. Předkupní právo by byl zásah do vlastnického práva, jaký tady od roku 1989 nebyl, týkalo by se to více než milionu lidí,“ prohlásil poslanec ODS Bendl, podle kterého by změna nahrála hlavně velkým zemědělským firmám.
Velmi razantně se ozval zmiňovaný Jaroslav Šebek. „My jsme naprosto zděšeni, že se něco takového vlastně chystá. My jako soukromí zemědělci o toto nestojíme, my jsme kategoricky proti, Zásadně, principiálně,“ uvedl důrazně Šebek, který už v minulosti dával najevo, že se obává, co přijde s Babišovou vládou v oblasti zemědělství. „Andrej Babiš je nenasytný a cynický oligarcha,“ prohlásil loni v prosinci na výročním setkání sedláků a jejich rodin, kde Aktuálně.cz tato jeho slova zachytilo.
Šebek tehdy vysvětloval, že Babiš jako faktický šéf Agrofertu zastupuje zájmy agrobaronů, tedy především zástupců velkých zemědělských podniků. A do této skupiny zahrnul Šebek i ministra zemědělství. Teď říká, že proto není překvapený, s čím ministr Šebestyán přichází ohledně půdy.
„Podobných návrhů tu bylo v minulosti už několik a jejich snahou je dostat se k půdě, aby ji získali současní nájemci, což jsou z většiny velké subjekty,“ tvrdí Šebek. S tím, že by sice snadnější nákup půdy pomohl i menším zemědělcům, „ale to gros je u největších subjektů. Jde o to, jak krásnou a jednoduchou cestou, zdarma, už navždy získat právo k majetku, takže by půdu navždy získaly tyto subjekty. Bude to znamenat, že nikdo další se už k té půdě nedostane,“ upozorňuje.
Samotný Babiš se ke změně způsobu prodeje půdy nevyjadřuje, a pokud jde o cokoliv kolem Agrofertu, tak pokaždé tvrdí, že s ním už nemá nic společného. Agrofert dal totiž do svěřenského fondu, takže rozhodování o něm je skutečně na jiných. Kritici ale namítají, že Babišovi dál na Agrofertu záleží, protože po odchodu z vlády může firmu získat zpět.
