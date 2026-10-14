Mladíka, který v Plzni zaútočil nožem na běžkyni, poslal soud do vazby za pokus o vraždu

Sedmnáctiletého mladíka z Tachovska, kterého policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu, poslal soud do vazby. Informovala o tom ve středu policejní mluvčí Pavla Burešová.
Mladík je podezřelý z toho, že v sobotu po poledni u Boleveckého rybníka v Plzni bodl do zad devětatřicetiletou ženu, která si byla v rekreační oblasti zaběhat. Podle policie neměl k ženě žádný vztah, oběť si vybral zcela náhodně. Žena skončila v nemocnici, mladíka zadržela policejní zásahová jednotka v neděli v Tachově.
Událost se stala v sobotu kolem 13:00 u Velkého Boleveckého rybníka. Žena se tam vydala zaběhat si. Neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole. „Hlídka policistů z oddělení hlídkové služby, která zraněné paní poskytovala první pomoc, provedla tak kvalitní ošetření, že žena nemusela podstoupit zásadnější zákrok v nemocnici, kam byla po útoku přepravena,“ řekla Burešová. Mluvčí záchranné služby Luboš Bouček o víkendu řekl, že ženu převezla sanitka při vědomí a ve stabilizovaném stavu.
Po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, v sobotu bezvýsledně pátraly desítky policistů. Policii se podařilo získat kamerový záznam, na kterém byl útočník zachycen. S žádostí o pomoc se kriminalisté obrátili na veřejnost. V neděli večer oznámili, že muže zadržela zásahová jednotka. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, později případ překvalifikovali na pokus o vraždu.
Do Plzně přijel mladík v sobotu z Tachova vlakem i s kolem, na kterém pak po Plzni jezdil. Stejným způsobem se pak vrátil do Tachova, uvedla Burešová.
„Na objasnění tohoto případu pracoval tým kolegů z různých struktur našeho krajského ředitelství. Případu jsme věnovali maximální nasazení, a to i s ohledem na to, že jsme pracovali s verzí, že by poškozená žena neměla s dotyčným žádný vztah a byla jen nahodilou obětí. To se také následně potvrdilo, mladík si měl poškozenou ženu vybrat zcela náhodně a bodnout ji do oblasti zad,“ řekla. V reakci na informace na sociálních sítích a ve veřejném prostoru doplnila, že podezřelý není cizí státní příslušník.
„S ohledem na závažnost skutku, poškozenou a věk obviněného nebudeme k případu zveřejňovat bližší podrobnosti,“ dodala Burešová.
Podle informací ČTK je mladík z malé obce na Tachovsku. Je spíše samotářský, na kole tráví hodně času. V minulosti byl údajně u přestupkového řízení kvůli svému chování k ženám u přehrady, řekl ČTK svědek, který ho zná.
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