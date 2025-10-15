Mladík šestkrát zaútočil na bezdomovce, použil i nunčaky. Hrozí mu 10 let vězení

Mladíka, který sám žije převážně na ulici, kriminalisté obvinili z trestných činů krádeže, loupeže, ublížení na zdraví a výtržnictví. Hrozí mu až deset let vězení.
Policejní mluvčí Kateřina Kubzová uvedla, že v prvním případě mladík muži sedícímu na lavičce vytrhl z ruky peněženku s doklady a několika stovkami korun. V dalším případě napadl muže bez přístřeší spícího na lavičce v parku a poté mu sebral batoh s konzervami. Napadený musel vyhledat lékařské ošetření. Jen o pár dní později však na něj mladík zaútočil znovu a vzal mu pytel s oblečením, potravinami a drobnými mincemi.
"Další jeho obětí se stal opět muž bez domova, a to hned třikrát v průběhu několika málo dní," uvedla Kubzová.
Mladík na muže útočil vždy v noci, kdy dotyčný spal na různých veřejně přístupných místech. Poprvé jej kopal, vzal mu prázdný batoh a jako "trofej" mu odřezal část vousů. Muž pak skončil v péči lékařů. Následující den na něj mladík zaútočil znovu a sebral mu batoh s oblečením. Do třetice dokonce při útoku použil nunčaky, které u něj policisté při zadržení zajistili.