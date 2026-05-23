Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích skončil ve vazbě

ČTK

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení. Řekl to soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.

Soud, rozsudek, ilustrační foto
Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.

Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.

„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Obviněný se vzdal práva na odvolání proti vazbě. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.

Mladík je obviněný z provinění vraždy, právní kvalifikace je pro lidi, kterým je od 15 do 18 let a nejsou plnoletí. Mladistvým pachatelům hrozí za vraždu nanejvýš pět let vězení. U činů, za které by dospělému hrozil výjimečný trest, může soud u mladistvého zvážit přísnější sazbu od pěti do deseti let. Právě kvůli věku oběti a obviněného policie dává o případu minimum informací.

Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli. Právě kvůli nástražnému zařízení v tlakovém hrnci prohledávala policie školní budovu již v roce 2022, přičemž ho našli studenti v kontejneru před školou. Dal ho tam devatenáctiletý mladík, který utekl a druhý den zabil sekerou náhodného člověka ve Vysokém Mýtě. Po činu se otrávil a zemřel. Podle odborníků měl psychické potíže.

The Minab school damaged by a strike on February 28, in Minab

ŽIVĚ Konference OSN o jaderných zbraních skončila bez dohody kvůli sporu USA a Íránu

Čtyřtýdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní v pátek skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně íránského jaderného programu, uvedla dnes agentura AP. Mezi 191 smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) nedošlo ke konsensu ani ohledně zjednodušeného závěrečného dokumentu.

sjezd sudetských Němců, pivo, občerstvení

ŽIVĚ Program na brněnském výstavišti začal, z Česka se zaregistrovalo 1500 zájemců

V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.

Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel

NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.

Užívání drog v evropských městech

Češi jsou rekordmany ve spotřebě pervitinu. Nemají na ně ani drogové velmoci

Až 596 miligramů na tisíc obyvatel a den. Analýzy odpadních vod ve 115 městech ukázaly, že spotřeba pervitinu v Česku je zhruba desetkrát vyšší než v Amsterdamu, metropoli evropské drogové scény. Extrémně silnou pozici „národní” drogy nenalomil ani čím dál populárnější kokain či ketamin.

