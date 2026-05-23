Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích skončil ve vazbě

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení. Řekl to soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.
„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.
Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.
„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Obviněný se vzdal práva na odvolání proti vazbě. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.
Mladík je obviněný z provinění vraždy, právní kvalifikace je pro lidi, kterým je od 15 do 18 let a nejsou plnoletí. Mladistvým pachatelům hrozí za vraždu nanejvýš pět let vězení. U činů, za které by dospělému hrozil výjimečný trest, může soud u mladistvého zvážit přísnější sazbu od pěti do deseti let. Právě kvůli věku oběti a obviněného policie dává o případu minimum informací.
Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli. Právě kvůli nástražnému zařízení v tlakovém hrnci prohledávala policie školní budovu již v roce 2022, přičemž ho našli studenti v kontejneru před školou. Dal ho tam devatenáctiletý mladík, který utekl a druhý den zabil sekerou náhodného člověka ve Vysokém Mýtě. Po činu se otrávil a zemřel. Podle odborníků měl psychické potíže.
