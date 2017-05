před 50 minutami

Pětadvacetiletý mladík spadl v noci na neděli z hráze do nádrže Nýrsko na Klatovsku. Zatím se ho nepodařilo policistům ani hasičům najít. ČTK to řekla mluvčí policie Hana Kroftová. Podle ní zřejmě mladík popíjel před pádem alkohol. Mladík spadl do nádrže krátce po půlnoci. "Seděl na hrázi a s kamarádem pili alkohol. Když vstával, tak přepadl do vody," popsala událost Kroftová. Na místo hned vyrazili policisté i hasiči, ve vodě hledají muže potápěči. Doposud ale nebyli úspěšní.