Mladík, který zavraždil učitele mačetou, má podle znalců podstoupit ambulantní léčení

Michal Krčmář jako jediný z českých biatlonistů bodoval v dnešním sprintu v Anterselvě. Se dvěma chybami obsadil osmnáctou příčku.

Po čtvrtečních střeleckých nezdarech českých biatlonistek se ani jejich reprezentační kolegové nedostali pod dvě trestná kola. Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář chyboval jednou vleže a jednou vestoje.

Do stíhačky se z českých biatlonistů dostal už jen Adam Václavík, který se čtyřmi chybami obsadil 51. místo. Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska i Vítězslav Hornig byli daleko za postupující šedesátkou.

I pátý sprint této sezony Světového poháru vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, který zásluhou jasně nejrychlejšího běhu i s jedním trestným kolem porazil druhého Švéda Martina Ponsiluomu o více než půl minuty.

SP v biatlonu v Anterselvě:

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö (Nor.) 22:44,1 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -31,4 (1), 3. Laegreid (Nor.) -37,3 (0), 4. Rees (Něm.) -56,7 (1), 5. Christiansen (Nor.) -57,0 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -1:07,5 (1), …18. Krčmář -1:40,3 (2), 51. Václavík -2:41,4 (4), 72. Štvrtecký -3:13,5 (4), 76. Mikyska -3:30,7 (2), 93. Hornig (všichni ČR) -4:26,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1049, 2. Laegreid 845, 3. Christiansen 548, 4. Fillon Maillet (Fr.) 455, 5. Doll (Něm.) 424, 6. T. Bö (Nor.) 418, …15. Krčmář 338, 39. Štvrtecký 59, 50. Mikyska 41, 73. Mareček (ČR) 8.