Mladíci kopali cizince do hlavy a okradli ho. Nejstarší útočník si odpyká 10,5 roku

Plzeň - Na 10,5 roku do vězení poslal v úterý plzeňský krajský soud dvacetiletého Patrika Danka za spoluúčast na loňské loupeži v Dobřanech na Plzeňsku. Trest si má vykonat ve věznici s ostrahou.

Podle soudu loni v září se sedmnáctiletým mladíkem vylákali podnapilého devětadvacetiletého Ukrajince z baru, aby ho okradli o peníze. Muže venku celkem čtyři mladíci napadli, bili ho a kopali do hlavy a dupli mu na ni. Pak mu vzali batoh. Cizinec utrpěl mnohačetná poranění hlavy a zemřel po vdechnutí krve do plic.

Rozsudek není pravomocný, Danko se proti němu na místě odvolal. Státní zástupce Jiří Richtr, který požadoval jedenáctiletý trest, si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.

Do útoku na cizince byli zapojeni čtyři mladíci, pouze Danko byl plnoletý. Dva mladistvé útočníky soudy už dříve pravomocně odsoudily, policie před rokem vyšetřovala i dalšího chlapce, kterému ale nebylo ještě 15 let. Danko po činu uprchl do Anglie. Na základě evropského zatýkacího rozkazu byl zadržen v Londýně letos v březnu a později převezen do Česka. Za loupež mu hrozilo u soudu až 18 let vězení.

V batohu, který útočníci cizinci vzali, bylo přes tři tisíce korun, ukrajinské peníze, deštník, mobilní telefon a elektronická cigareta.