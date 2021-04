Místopředsedovi jihomoravské ODS vyplatila 20 milionů radnice, v jejímž vedení seděl

Pavla Kašníka jihomoravská ODS nasadila do parlamentních voleb jako třetího v pořadí. Jedničkou je předseda strany Petr Fiala. Kašník do roku 2018 působil jako místostarosta tisícihlavé obce Hlohovec. Ta mu ve stejné době poslala za veřejné zakázky 20 milionů korun jako živnostníkovi. Kašník zároveň více než sto tisíci sponzoroval ODS. Střet zájmů nevidí. Při hlasování o tendrech prý šel kouřit.

Když jihomoravští občanští demokraté vybírali, koho vyšlou v parlamentních volbách na společnou kandidátku s TOP 09 a lidovci, kromě samotného předsedy ODS Petra Fialy a šéfa krajských občanských demokratů Pavla Blažka zabodoval i dosavadní starosta Hlohovce Pavel Kašník. Jihomoravská ODS ho zvolila jako svoji trojku, kvůli partnerství s dalšími dvěma stranami bude na výsledné volební kandidátce níže - šestý. Má tak solidní šanci, že z něj bude poslanec za občanské demokraty.

Jako někdejší místostarosta za ODS své obce s 1300 obyvateli se ale Kašník ocitá v podezření ze střetu zájmů. Hospodářské noviny a Aktuálně.cz zjistily, že v letech 2008 až 2018, kdy na radnici působil, mu obec vyplatila za zakázky 20 milionů korun. Kašník vystupoval ve dvou rolích. Jako člen vedení obce odpovědný za investice a zároveň jako živnostník, kterému stejná obec bez výběrových řízení posílala veřejné peníze - opravoval hřbitovní zeď, přestavoval kulturní dům nebo budoval chodníky a parkoviště.

Sám v tom problém nevidí. Pro zadání zakázky sám sobě prý jako místostarosta nehlasoval. "Já jsem fyzicky odcházel kouřit z místnosti. U hlasování jsem nebyl, hlasování jsem se zdržel," uvedl Kašník.

Souhrnně dle přehledu, který redakci poskytl jeho nástupce, získal v letech 2008 až 2018 od Hlohovce celkem více než 20 milionů korun. V roce 2008 své vlastní obci fakturoval zhruba 850 tisíc, v roce 2018 už to bylo šest milionů. Ani v jednom případě ovšem částka za jednu zakázku nepřesáhla zákonný limit, nad který by obec musela soutěžit práce dle mantinelů zákona o veřejných zakázkách. Objednávky Kašník získával v takzvaném poptávkovém řízení. To má mnohem volnější pravidla a obec si mimo jiné může vybrat, jaké firmy sama osloví.

"Ta částka kolem 20 milionů souhlasí. A to se vám zdá jako velký objem? Mně ne - všechno proběhlo legitimně a s paní starostkou jsme předali novému vedení obci finančně naprosto zdravou, s úsporami, bez úvěru," reaguje na to Kašník.

Opoziční zastupitelé reportérům řekli, že o Kašníkově možném střetu zájmů věděli a opakovaně na něj upozorňovali. Podle slov opozice kritiku, že jsou oslovovány stále stejné firmy, odrážela tehdejší starostka Marie Michalicová (KDU-ČSL) - která již zemřela - tím, že jde o firmy kvalitní a ověřené.

"Pan Kašník vyhrával opravdu hodně zakázek. Já jsem to kritizoval několikrát. Veřejně jsem se k tomu vyjadřoval, ale naštěstí je to už za námi," naráží zastupitel Josef Lípa (za ČSSD) na to, že Kašník po posledních komunálních volbách ve funkci skončil. Nahradil ho spolustraník Jaroslav Hajda. Kašník to vysvětluje střídáním generací. Sám se následně stal krajským zastupitelem a kandiduje do sněmovny.

"Poskakovali jsme, nadávali, nikdo s tím nic neudělá. Bylo pět šest firem, které dokola staví. Pan Kašník vyhrál díky nejnižší ceně. Následně ale obec uznala vícepráce a cena tím narostla a byl nejdražší," doplnil Zdeněk Garčic (Sdružení nezávislých kandidátů).

"Při zásahu do konstrukcí se objevují další věci, které se musí dodělat," hájí to živnostník Kašník, který v obci působil jako neuvolněný místostarosta. V jiném případě po něm prý starostka chtěla další práce navíc, které předmětem původní dohody nebyly.

Střet zájmů? "Nemůžu diskriminovat rodinu, kterou živím"

A odmítá, že by byl ve střetu zájmů. "Kde je hranice střetu zájmů? Obec jsem posunul značný kus dopředu. Nemůžu diskriminovat rodinu, kterou živím. Soutěžili jsme i v jiných obcích. Vyhrávali, prohrávali," uvedl Kašník.

Kašník například v roce 2017 získal zakázku na opravu fasády domu s pečovatelskou službou ve Valticích. Zvítězil s nejnižší cenou 924 000 korun bez daně. Starostou Valtic je sociální demokrat Pavel Trojan. I s ním se Kašník dobře zná. Společně například sedí v akciové společnosti Hantály, která třicítce obcí zajišťuje svoz odpadu. I v případě valtické zakázky se původně nízká cena prací, díky které Kašník zakázku získal, navyšovala. Po dvou dodatcích smluv vyskočila o téměř 430 tisíc korun.

Protikorupční experti: Je zarážející, že střet zájmů nikdo neřešil

Pavel Kašník je pravidelným sponzorem své strany. Před sestavováním kandidátky pro loňské krajské volby, v nichž se stal jihomoravským zastupitelem, straně poslal 50 tisíc. Roky předtím dalších více než 60 tisíc. Krom toho, že kandiduje na poslance, působí také jako místopředseda jihomoravské ODS, kterou vede exministr spravedlnosti Pavel Blažek. HN a Aktuálně.cz oslovily jeho i předsedu ODS Petra Fialu s dotazem, zda podle nich není jejich spolustraník ve střetu zájmů.

Mluvčí ODS Václav Smolka nicméně redakci napsal, že se Blažek ani Fiala redakcím nevyjádří. "Nemám informace o tom, že by se chtěli vyjádřit," napsal redakcím.

Redaktorům zaslal reakci Rostislava Koštiala, předsedy břeclavské buňky ODS, pod niž Pavel Kašník spadá. Ten poznamenal, že ho zná mnoho let - a pravidelně navštěvuje i obec Hlohovec. "Jsem přesvědčen, že obyvatelé Hlohovce mají svůj rozum a žádné nepravosti či střet zájmů by ve své obci nedopustili. Domnívám se, že zakázky proběhly řádně, dle platných zákonů a směrnic. Spekulace o střetu zájmů jsou pouze spekulacemi. Domnívám se, že pan Kašník se střetu zájmů nedopouští," napsal Koštial.

Protikorupční organizace Transparency International (TI) ale 20 milionů postupně vyplácených místostarostovi pro investice z veřejných zdrojů za střet zájmů označuje.

"Politik, který je v dlouhodobém, opakujícím se střetu zájmů, je špatná vizitka. O to víc, když se jedná o radního pro investice. Je zarážející, že se překrývání rolí nijak dále neřešilo, protože v takové situaci je odchod z hlasování nedostatečný krok. Ať už s ohledem na objem zakázek, nebo jejich režim se jedná o významné korupční riziko. Je otázka, zda nebyly zakázky získávané právě kvůli politické roli pana Kašníka," komentuje to vedoucí analytik TI Milan Eibl.