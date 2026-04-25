25. 4. Marek
Místopředsedkyně horní komory Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí v sobotu na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomenul, že Seitlová je dlouholetou tváří horní komory, mladším senátorům byla vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.

Jitka Seitlová
Dlouholetá senátorka KDU-ČSL Jitka Seitlová před týdnem oslavila dvaasedmdesátiny, byla mimo jiné i šest let zástupkyní ombudsmana (2007-2013).
Podobně jako Seitlová oznámila plán odchodu ze Senátu na lednovém sjezdu ODS další dlouholetá politička - bývalá předsedkyně horní komory Miroslava Němcová.

„Stála za námi, před námi a zejména stála po boku vedle nás,“ popsal Klement, jak roli Seitlové vnímá.

„Pořád mám pocit, že jsem toho udělala málo, že je třeba udělat toho víc,“ uvedla Seitlová. Připomenula, že lidovci na sjezdu předali štafetu nově zvolenému vedení, lidem podle ní velmi energickým, schopným a chytrým. Je podle ní důležité pokračovat v hodnotách, které lidovci musí hájit.

„Zvláště nyní, kdy celý svět, bohužel, podléhá různým změnám, kdy tu máme hnutí MAGA, kdy tu máme nové zachránce světa, kteří nás naopak vedou do neřešitelných nebo těžko řešitelných situací,“ uvedla s odkazem na chování Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

Dlouholetá senátorka před týdnem oslavila dvaasedmdesátiny, byla mimo jiné i šest let zástupkyní ombudsmana (2007-2013). Senátorkou za obvod Přerov byla v letech 1996-2007 a opět je od roku 2014, od roku 2020 je místopředsedkyní Senátu. Byla členkou ODA, od roku 2017 je členkou KDU-ČSL.

Podle Klementa by se mohl klub lidovců a nezávislých po podzimních volbách rozrůst minimálně o dva. „Obhajujeme tři mandáty a myslím si, že zisk čtyř až pěti mandátů by byl pro nás úspěch,“ uvedl a vyzval delegáty k podpoře kandidátů.

Přerovská rodačka vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně, profesně se zabývala ochranou životního prostředí. V 90. letech působila na ministerstvu životního prostředí jako specialistka úseku státní správy, krátce také vedla odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově, v letech 2000 až 2004 zasedala v zastupitelstvu Olomouckého kraje, zastupitelkou Olomouckého kraje je opět od roku 2016 (obhájila v 2020).

Senátorkou za Přerovsko byla v letech 1996 až 2007 jako členka Občanské demokratické aliance (ODA), jejíž byla dříve (1998-1999, 2001-2002) i místopředsedkyní. Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. V roce 2020 křeslo v Senátu obhájila.

V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených. Seitlová je vdaná, má dceru a syna.

Přibyl se stal pražským arcibiskupem, při mši převzal úřad od Graubnera

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Přibyla jmenoval arcibiskupem v únoru papež Lev XIV. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v České republice Zikmund.

