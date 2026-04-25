Místopředsedkyně horní komory Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí v sobotu na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomenul, že Seitlová je dlouholetou tváří horní komory, mladším senátorům byla vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.
Podobně jako Seitlová oznámila plán odchodu ze Senátu na lednovém sjezdu ODS další dlouholetá politička - bývalá předsedkyně horní komory Miroslava Němcová.
„Stála za námi, před námi a zejména stála po boku vedle nás,“ popsal Klement, jak roli Seitlové vnímá.
„Pořád mám pocit, že jsem toho udělala málo, že je třeba udělat toho víc,“ uvedla Seitlová. Připomenula, že lidovci na sjezdu předali štafetu nově zvolenému vedení, lidem podle ní velmi energickým, schopným a chytrým. Je podle ní důležité pokračovat v hodnotách, které lidovci musí hájit.
„Zvláště nyní, kdy celý svět, bohužel, podléhá různým změnám, kdy tu máme hnutí MAGA, kdy tu máme nové zachránce světa, kteří nás naopak vedou do neřešitelných nebo těžko řešitelných situací,“ uvedla s odkazem na chování Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Dlouholetá senátorka před týdnem oslavila dvaasedmdesátiny, byla mimo jiné i šest let zástupkyní ombudsmana (2007-2013). Senátorkou za obvod Přerov byla v letech 1996-2007 a opět je od roku 2014, od roku 2020 je místopředsedkyní Senátu. Byla členkou ODA, od roku 2017 je členkou KDU-ČSL.
Podle Klementa by se mohl klub lidovců a nezávislých po podzimních volbách rozrůst minimálně o dva. „Obhajujeme tři mandáty a myslím si, že zisk čtyř až pěti mandátů by byl pro nás úspěch,“ uvedl a vyzval delegáty k podpoře kandidátů.
Přerovská rodačka vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně, profesně se zabývala ochranou životního prostředí. V 90. letech působila na ministerstvu životního prostředí jako specialistka úseku státní správy, krátce také vedla odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově, v letech 2000 až 2004 zasedala v zastupitelstvu Olomouckého kraje, zastupitelkou Olomouckého kraje je opět od roku 2016 (obhájila v 2020).
Senátorkou za Přerovsko byla v letech 1996 až 2007 jako členka Občanské demokratické aliance (ODA), jejíž byla dříve (1998-1999, 2001-2002) i místopředsedkyní. Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. V roce 2020 křeslo v Senátu obhájila.
V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených. Seitlová je vdaná, má dceru a syna.
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Útok zabil čtyři lidi a dalších více než 30 osob utrpělo zranění, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Levná a rychlá odpověď na ruské drony. Ukrajinci nově vypouštějí stíhací bezpilotní stroje přímo z letadel a ve vzduchu je navádějí na cíle. Podle prvních testů může jít o účinný způsob, jak zvládat stále intenzivnější útoky napříč zemí.
Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Přibyla jmenoval arcibiskupem v únoru papež Lev XIV. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v České republice Zikmund.
Bývalý nigerijský reprezentant Michael Eneramo zemřel po kolapsu na hřišti během přátelského fotbalového zápasu v Kaduně.