Místo učitele AI avatar? Ještě dlouho ne. Učitel je do budoucna jedno z nejjistějších povolání
Bombastický nástup umělé inteligence se na poli vzdělávání rychle zbrzdil. Vzdělávací instituce přišly na to, že u žáků i studentů bude hrát hlavní roli ještě dlouho a možná navždy živý učitel. Protože lidský kontakt, nutnost komunikace s člověkem a empatie jsou služby, které žádný chatbot studentovi neposkytne.
Umělá inteligence však získává stále větší roli jako pomocník učitele při přípravě hodin, při individualizaci výuky nebo třeba při hodnocení úkolů.
Moderní technologie nezadržitelně pronikají do vzdělávání, používají se při výuce jazyků, v základních i mateřských školách, ale i při online kurzech jako například při učení se psaní všemi deseti na klávesnici.
„Nejde ale jen o technologii. Efektivní je kombinace drilu, některé osvědčené metodiky a hravosti, zábavného systému vzdělávání. Tohle funguje a takto postavený systém umožňuje žákům naučit se novou dovednost lépe,“ řekl Lukáš Zídka, CEO a spoluzakladatel platformy Psaní hravě v debatě Aktuálně.cz, která se konala na konci října a celá se věnovala modernímu způsobu vzdělávání.
S digitálními technologiemi pracují dokonce i žáci ve školkách, a to v česko-anglických soukromých mateřských školách Genius v Praze.
„Důležité je vést děti k tomu, aby technologie používaly jako nástroj pro řešení konkrétního problému, ne jako bránu do světa, ve kterém se mohou ztratit,“ doplnil Michal Zuza, zakladatel škol Genius.
Dodal, že v jejich školkách používají děti tablety, ale maximálně hodinu týdně. Spolupracují třeba na nějakém konkrétním projektu a mohou k řešení používat některou výukovou nebo vzdělávací aplikaci. „Rozhodně to však není něco, co využiji proto, že je to trendy, bliká to a svítí to na mě,“ pousmál se Zuza.
AI naskenuje úkoly a vyhodnotí je
Velkým tématem ve vzdělávacích institucích je využití umělé inteligence. Lektorům například umožňuje podstatně pružněji personalizovat lekce.
„Pokud má lektor studenta, který má nějakou zálibu nebo pracovní příležitost, na kterou se musí připravit, s pomocí umělé inteligence mu umí sestavit lekci opravdu na míru. A je to podstatně jednodušší, než kdyby měl všechno vymýšlet sám,“ zmínila Tereza Javornická, akademická ředitelka ve společnosti Edua Group. Druhá stránka je používání AI studenty a tam už je Javornická rezervovanější.
„Víme totiž, že AI potřebuje korektiv. Pokud se můj student učí něco nového, jeho možnost korigovat umělou inteligenci je poměrně malá. Tedy musí se na výstup AI spolehnout, což považuji za rizikové. Proto se snažíme učit studenty, jakým způsobem se bezpečně a produktivně v AI pohybovat a jak se s ní učit jazyk a na co si naopak dávat pozor,“ zmínila Javornická.
V mateřských a základních školách Genius umělou inteligenci testovali hned, jak přišly první verze jazykových modelů, a očekávali, že to bude game changer. Ale reálná aplikace byla dost jiná než očekávání na začátku. „Chatbot takový, jaký je, se úplně pro vzdělávání nehodí. Přišla teď data ze studií v Číně, ze kterých plyne, že za použití chatbotů se toho žáci zase tolik nenaučili,“ zmínil Zuza.
Chatování s AI nerozvíjelo jejich kompetence, a jakmile pracují bez chatbota, mají mnohem horší výsledky než jiní žáci. „Proto i já vidím uplatnění umělé inteligence v individualizaci výuky, na což se naše školy specializují, a tady nám to ohromně pomůže. Nyní děláme veškerou tuto práci ručně a je to pro pedagogy velká zátěž,“ popsal Zuza.
AI jim pomůže v administrativě, přípravě hodin, v opravování úkolů. „Nyní již stačí domácí úkoly naskenovat telefonem a umělá inteligence dokáže vytvořit shrnutí, průměry a statistiky,“ popsal Zuza. U žáka ale podle něj pořád hraje prim učitel, nikoli chatbot.
Lukáš Zídka doplnil, že při použití AI, která rovnou přináší napsaný výsledek, se ztrácí prvek přenášet myšlenky na klávesnici, tříbení myšlenek a informací. „AI tedy rovněž vnímám spíše jako nástroj, třeba jako nůž. A záleží, jestli ten nástroj dáme do ruky šéfkuchaři, který s ním dosáhne skvělého výsledku, nebo dítěti, které s ním neumí zacházet,“ přirovnal Zídka.
Učitel odhadne, jak se žák cítí
Diskutující se shodli, že doba, kdy bude děti, žáky a studenty učit výhradně AI avatar, zřejmě nikdy nenastane. Živí učitelé ze škol a lektorských sálů nezmizí. „Myslím si, že učitel je v dnešní době paradoxně jedno z nejjistějších povolání do budoucna. Protože empatie, přístup k žákům, potřeba být ve třídě, navazovat s nimi kontakt a pomáhat jim, tahle potřeba nezmizí,“ je přesvědčen Zuza.
Živý učitel bude vždy nepostradatelný i podle Terezy Javornické. Lidskost totiž podle ní nejde nahradit. „Žijeme ve společnosti a komunikujeme spolu. Od studentů často slýchám, že se stydí, že si raději povídají s AI, protože jim poskytuje větší soukromí a cítí se s ní sebevědomější. Ale pak, když vyjdou na ulici, jak zvládnou situaci, že mají promluvit na druhého člověka?“ naznačila Javornická.
Přidaná hodnota učitele nebo lektora je tedy podle ní to, že se na studenta nejen dívá, ale zná ho, odhadne, jak se student cítí, a dokáže s tím při výuce pracovat. „Může to být třeba v tom, jak hodně vás budu během lekce vyzývat nebo vám naopak umetat cestu,“ zmínila Javornická. Navíc lidé se učí nápodobou, což s živým lektorem funguje, s AI agentem již hůře.
Partnery debaty jsou EDUA Group, Genius Schools a Psaní hravě.