Strojvedoucí jel u Mariánských Lázní v okamžiku nehody třikrát rychleji, než směl

Nákladní vlak, který vykolejil na konci července u Mariánských Lázní, jel v okamžiku nehody rychlostí 86 km/h. Omezení na 30 km/h strojvedoucí zřejmě ani nezaznamenal, ukázal rozbor rychloměru. Uvedl to Ekonomický deník. Vyšetřování nehody dále pokračuje, v současnosti se čeká na výsledky šetření Drážní inspekce.

Dosavadní vyšetřování nehody potvrdilo, že nehodu způsobila nepřiměřeně vysoká rychlost vlaku. Strojvedoucí podle rozboru rychloměru jel po provizorní trati, která vznikla z důvodu výstavby silnice, o 56 kilometrů rychleji, než je v místě povoleno. Omezení rychlosti si pravděpodobně vůbec nepovšiml.

Podle informací Ekonomického deníku data z rychloměru lokomotivy také ukázala, že okolo předvěstníku na omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině jel strojvedoucí 89 kilometrů v hodině, u takzvaného rychlostníku, omezujícím rychlost na 30 kilometrů v hodině, pak jela souprava rychlostí 91 kilometrů v hodině. Na začátku oblouku přeložky jel vlak devadesátkou, v místě havárie rychlost klesla na 86, první vůz projížděl rychlostí 82 kilometrů v hodině.

"V současnosti se čeká na výsledky šetření Drážní inspekce, to bude tak za čtyři měsíce. Strojvůdci se bouří, že místo bylo nedobře označeno a nebezpečné, ale o tom, co bylo zaznamenáno v lokomotivě, nikdo nemluví. Bylo to staženo a zapečetěno v pátek," sdělil Ekonomickému deníku zdroj z Českých drah.

Viceprezident Federace strojvůdců České republiky Jaroslav Vincour se na webových stránkách organizace strojvůdce zastal. Domnívá se, že to, zda strojvůdce razantně sníží rychlost, záleží pouze na jeho pozornosti. Tu ale podle něj může ovlivnit mnoho faktorů, jako jsou povětrnostní podmínky, technické problémy vlaku, telefonický hovor s dispečerem a podobně. Právě z těchto důvodů je podle něj třeba poskytovat strojvůdcům ucelené a včasné informace. Ty pak mohou podobným neštěstím předejít. Případ, který se stal na konci července by tak mohl přispět ke změně.

"Bude v případě poslední mimořádné události stačit rozsypaný náklad vápence, aby dopravce i provozovatel společně pochopili, že současný způsob informování strojvedoucích o tak závažných změnách traťových poměrů je sice předpisový, ale prakticky naprosto špatný a nedostačující?" ptá se Vincour.

Nehoda se stala poblíž Drmoulu na Chebsku, nikdo se při ní nezranil. Vlak převážel vápenec, po havárii zůstalo na trati a na svahu pod ní 11 poškozených vagonů s cisternami. Doprava na důležité trati, kudy jezdí i dálkové vlaky, byla na několik dní zastavena.

Podívejte se, jak hasiči odklízeli vykolejený vlak