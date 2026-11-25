Nová závazná pravidla pro školní jídelny stanoví skladbu každého denního jídla. Bude muset obsahovat zeleninu či ovoce a zdroj tuků, sacharidů a bílkovin. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví.
Místo dosavadních 16 stránek tabulek spotřebního koše bude jedna strana pravidel. Spotřební koš se měl změnit po 30 letech, podle jeho nové verze měly jídelny vařit od letošního září. Původně zástupci vlády hovořili o tom, že nová pravidla, která vznikají na popud premiéra Andreje Babiše (ANO), budou jen doporučeními.
Ministerstvo školství by návrh mělo nahrát do legislativní knihovny vlády, v pondělí by měl jít na legislativní radu vlády, informoval mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura. K návrhu se neuskuteční připomínkové řízení, ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve řekl, že požádal o výjimku. Podle Macury byla výjimka udělena.
„Zjednodušení pravidel školního stravování ze strany ministerstva zdravotnictví vítám a od samého počátku tvrdím, že zdravá a vyvážená strava pro žáky ve školách je zásadní, ale zároveň pravidla mají být proveditelná a nezatěžovat nadměrnou administrativou školní kuchyně, což tento návrh přináší,“ uvedl Plaga.
Nový návrh stanovuje základní požadavky na skladbu jídel, používané suroviny a podávané nápoje. „Zároveň zachováváme základní pravidla pro kvalitu používaných potravin a bezpečné dietní stravování,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
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Dosavadních šestnáct stran tabulek výživových norem nahradí jedna strana jasných pravidel. Školní jídelny již nebudou muset pracovat s podrobnými tabulkami, koeficienty a složitými výpočty. Dodržování pravidel bude možné kontrolovat na základě jídelních lístků a dokladů o použitých potravinách. Uchovávat je budou muset jídelny nejméně rok.
Mezi závaznými požadavky na školní stravu bude například zákaz používání dehydratovaných výrobků, jako jsou instantní polévky, bujóny či polévky v prášku.
Dětem nebude moci být servírovaný také například palmový či kokosový tuk nebo potraviny a nápoje se stolními sladidly. Masné výrobky a polotovary budou zakázané v mateřských školách, starší děti je budou moci mít jednou měsíčně.
K pití bude povolena voda, neslazený čaj, neochucené mléko nebo neslazený rostlinný nápoj obohacený o vápník. „Vodu a čaj bude možné ochutit pouze čerstvým nebo zmrazeným ovocem, čerstvou nebo zmrazenou zeleninou či čerstvými bylinkami,“ píše se v tiskové zprávě. Ovoce a zelenina budou v jídle muset být syrové či tepelně upravené.
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