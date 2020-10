Místo pěti zastupitelů rovná stovka? Pirátům by odvážný cíl mohl vyjít

Letošní krajské volby jsou pro Piráty prvním skutečným testem, jestli jejich strana dokáže uspět i v regionech, a ne jen na celostátní úrovni. A zatím se zdá, že to pro ně bude test úspěšný. Po sečtení 90 procent hlasů jsou Piráti na jednom z prvních třech míst v devíti ze třinácti krajů a s ODS a STAN se přetahují o druhý největší počet získaných zastupitelských křesel.

Nejlépe si zatím Piráti vedou v Olomouckém kraji, kde se blíží hranici dvaceti procent hlasů. Špatně si však nevedou takřka nikde a mají slušnou šanci překonat desetiprocentní hranici ve všech krajích. To je úspěch, o kterém se může například vládní sociální demokracii jen zdát.

Zatímco v krajských volbách v roce 2016 získali Piráti ve třech krajích pouhých pět zastupitelů, teď mají reálnou šanci, že v jejich barvách usedne do zastupitelských lavic více než stovka lidí. To je přitom cíl, který si pro letošní krajské volby vytkl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Nálada je dobrá! Děkujeme ještě jednou každému jednomu z vás za podporu, bez níž by Piráti neexistovali," napsali Piráti na Twitter.

Dosavadní výsledky tak naznačují, že by jejich strana mohla zasednout ve vedení několika krajů. Minimálně v těch, kde se opozice rozhodne obejít hnutí ANO a poskládat vlastní koalici. K tomu by mohlo reálně dojít například ve Středočeském nebo Jihočeském kraji.

Leckde ale bude vyjednávání složitější a nebude jen otázkou čisté matematiky. Třeba ve Zlínském kraji, kde budou koalici proti hnutí ANO dost možná skládat strany jako KDU-ČSL a STAN, vyjednávání ztíží plán postavit novou krajskou nemocnici, proti kterému Piráti dlouhodobě vystupují, a druhé dvě strany ho naopak podporují.

V senátních volbách pak letos za Piráty kandiduje 13 lidí. Zatím to vypadá, že minimálně na Kladensku se jejich kandidátka Adéla Šípová dostane do druhého kola. A to samé platí i pro Daniela Kůse, který kandidoval v obvodě Plzeň-město.