Poté co řada českých krajů rozhodla, že od Nového roku přestane důchodcům a studentům dotovat 75procentní slevy na jízdné, chce tohle břímě převzít vláda. Alespoň to slíbil premiér Andrej Babiš a začal překopávat rozpočet. V té souvislosti se připomíná Slovensko, kde už několik let mládež a senioři cestují úplně zdarma. Důsledkem toho ale je nemodernizovaná železnice v dezolátním stavu.
Je to přesně rok, co si slovenská železniční doprava připsala dvě strašidelné nehody se dvěma stovkami zraněných. Nejdřív do sebe 13. října 2025 vrazily dva osobní vlaky na trati mezi Košicemi a Plešivcem, 9. listopadu se pak střetl osobák s rychlíkem u Bratislavy.
Insideři a znalci tamější kolejové dopravy měli hned jasno. Krize slovenských železnic a jejich nízkou bezpečnost, možná spíše až nebezpečnost, prý způsobuje především dlouhodobá podfinancovanost.
„Děje se to už minimálně třicet roků,“ řekl před rokem reportérovi Peter Dubovský, viceprezident slovenské federace strojvůdců. „Kdybychom byli na úrovni českých železnic, takovým nehodám by se dalo zabránit,“ okomentoval ještě dvě loňské tragédie.
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